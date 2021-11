Ariana Grande et Cynthia Erivo joueront dans l’adaptation de « Wicked »

Pop star Ariana Grande et l’actrice britannique Cynthia Erivo devraient jouer dans l’adaptation sur grand écran d’Universal de la comédie musicale Wicked, lauréate d’un Tony Award.

Grande a annoncé jeudi la nouvelle de son casting à ses abonnés Instagram avec un certain nombre d’images qui résumaient son enthousiasme à faire partie du projet, accompagnées de la légende « Dieu merci ».

Grande a également partagé un instantané des fleurs qu’Erivo lui a envoyées, qui comprenait une note qui disait: « Le rose va bien avec le vert. Félicitations Miss A, la pièce était faite pour vous, j’ai hâte de partager ce voyage musical avec vous.

Le mois dernier, coach vocal recherché Eric Vetro a officiellement lancé son podcast Pass coulisses avec Eric Vetro où il invite certains de ses étudiants les plus réussis à décomposer leurs voyages vocaux et les techniques qui les ont amenés là où ils sont. Le premier épisode en streaming présente Grande.

Grande et Vetro ont commencé à travailler ensemble sur le tube révolutionnaire de la chanteuse en 2013 « The Way » avec Mac Miller à l’âge de 19 ans. Depuis lors, le couple a développé une relation étroite qui privilégie la préservation de la voix en tant qu’instrument et la promotion de la croissance créative.

Sur son single unique de 2019 avec sa proche collaboratrice Victoria Monét, «Monopole, » Grande crie Vetro dans les paroles: « Je ne piste jamais ma voix, alors crie à Eric Vetro (j’aime Eric Vetro, mec). »

Les débuts de Backstage Pass font asseoir Grande avec Vetro pendant une demi-heure pour discuter de tout, de l’adoration de la chanteuse pour la musique de Broadway (elle propose une interprétation musicale comique de son single « Side to Side ») à la spécificité critique qui vient avec un pitch parfait et les échauffements vocaux du couple en fin de soirée lorsque les tournées les dispersent à travers les fuseaux horaires.

« Ce travail a vraiment été ce qui m’a vraiment maintenu en bonne santé pendant 99% de la tournée », a déclaré Grande à Vetro à propos des techniques vocales qu’il avait enracinées dans ses pratiques quotidiennes. « J’apprécie vraiment cela, je ne veux pas manquer l’occasion de le dire. Notre travail ensemble m’a gardé en bonne santé et Dieu merci, je n’ai jamais eu à annuler une tournée à cause d’une hémorragie ou d’une perte.

