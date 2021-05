Ariana Grande et Dalton Gomez sont officiellement mariés

Ariana Grande s’est-elle fiancée? 0:36

. – Félicitations et meilleurs voeux à la jeune mariée Ariana Grande.

Un représentant du chanteur a déclaré lundi à CNN que Grande et l’agent immobilier Dalton Gomez étaient officiellement mariés.

«C’était petit et intime, moins de 20 personnes. L’endroit était plein de bonheur et d’amour », a déclaré le représentant du chanteur à People à propos de la cérémonie. “Le couple et les deux familles ne pourraient pas être plus heureux.”

Le couple a d’abord rendu public leur relation avec la sortie de la chanson de Grande “Stuck with U”, en collaboration avec Justin Bieber. Ariana Grande, 27 ans, et Dalton Gomez, 25 ans, sont vus danser ensemble dans le clip de la chanson.

Ariana Grande a un nouveau record sur Guinness World Records 1:21

Grande a annoncé qu’elle et Dalton Gomez s’étaient fiancés en décembre.

Les noces ont lieu deux ans après les fiançailles d’Ariana Grande avec le comédien Pete Davidson.