Ariana Grande et Kid Cudi annoncent une nouvelle collaboration dans « Don’t Look Up »

Ariana Grande et Kid Cudi partageront leur single collaboratif « Just Look Up » le vendredi 3 décembre. La chanson provient du prochain film Ne cherchez pas, qui arrive dans certains cinémas le 10 décembre et sera diffusé sur Netflix à partir du 24 décembre.

« Nous ne connaissions pas de limites / Bien à la vitesse du son / Ridin’ contre vents et marées mais bientôt / Contre nous-mêmes », chante Grande dans le fragment partagé sur les réseaux sociaux.

Les fragment Kid Cudi a partagé une partie de son propre couplet, où il rappe : avec la folie / N’était-ce pas l’homme dont tu avais besoin / Tu fais face à une tristesse, à vrai dire, tout dépend de moi.

Don’t Look Up d’Adam McKay suit une étudiante diplômée en astronomie (interprétée par Jennifer Lawrence) et son professeur (interprété par Leonardo DiCaprio) après avoir découvert qu’une comète allait s’écraser sur la Terre.

Grande et Kid Cudi jouent dans le film aux côtés de Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett et Ron Perlman. La musique du film a été réalisée par Nicholas Britell, qui a également composé la musique de The Big Short and Vice d’Adam McKay.

« Ce que cela a fait, c’est faire ressortir de quoi parle vraiment le film, c’est-à-dire comment nous communiquons les uns avec les autres. On ne peut même plus se parler. Nous ne pouvons même pas être d’accord », a déclaré McKay au New York Times à propos du film. « Il s’agit donc du changement climatique, mais à la base, il s’agit de ce qu’a Internet, de ce qu’ont les téléphones portables, de ce que le monde moderne a fait à la façon dont nous communiquons. »

Don’t Look Up fait suite à l’annonce que Grande représentera Glinda dans l’adaptation en direct de Méchant aux côtés d’Elphaba de Cynthia Erivo.

Le 5 novembre, Kid Cudi a présenté en première le documentaire Un homme nommé Scott sur Amazon Prime Vidéo. Le film se concentre sur la carrière holistique de l’auteur-compositeur et du rappeur avec le point de vue de ses amis et collaborateurs les plus proches.

« Just Look Up » est sorti le 3 décembre. Pré-enregistrez la chanson sur Spotify et Apple Music.