Ariana Grande et Kid Cudi avaient partagé leur single collaboratif « Il suffit de chercher” du prochain film Don’t Look Up, qui arrive dans certains cinémas le 10 décembre et sera diffusé sur Netflix à partir du 24 décembre.

Les deux musiciens jouent dans le film aux côtés de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett et Ron Perlman.

« Ce fut un privilège de collaborer avec Ariana Grande, Kid Cudi, et Taura Stinson sur notre chanson ‘Just Look Up’, une chanson d’amour qui se transforme en un cri de ralliement, ainsi qu’avec Justin Vernon sur la chanson originale de Bon Iver ‘Second Nature' », a déclaré Nicholas, compositeur nominé aux Oscars et lauréat d’un Emmy. Britell.

« Just Look Up » correspond au ton de Don’t Look Up, qui suit une étudiante diplômée en astronomie et son professeur après avoir découvert qu’une comète allait s’écraser sur la Terre.

« Levez les yeux, ce qu’il essaie vraiment de dire / C’est de sortir votre tête de votre cul / Écoutez les g—–n scientifiques qualifiés / Nous avons vraiment merdé, merdé cette fois / C’est si proche, je peut sentir la chaleur en grand », chante Grande.

« Et vous pouvez agir comme si tout allait bien / Mais cela se produit probablement en temps réel / Célébrez ou pleurez ou priez, tout ce qu’il faut / Pour vous aider à traverser le gâchis que nous avons créé / Parce que demain ne viendra peut-être jamais. »

Britell a dirigé l’intégralité de la partition et de la bande originale de Don’t Look Up. Grande et Cudi rejoignent Bon Iver en tant que seuls artistes en vedette sur le projet, sorti le 10 décembre via Republic Records.

«Ma partition couvre toute la gamme du jazz absurde du big band à la musique orchestrale profonde et profondément ressentie. Bon nombre des projets sur lesquels j’ai travaillé avec Adam McKay sont, à leur manière, des explorations du ton en tant que sujet central », a ajouté Britell.

« Ils sont tous un mélange unique de gravité et d’absurdité avec Don’t Look Up capturant un sentiment d’étonnement toujours croissant devant la folie des choses. »

