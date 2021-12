Ariana Grande et Kid Cudi partagent une vidéo de performance pour « Just Look Up »

Ariana Grande et Kid Cudi ont partagé une nouvelle vidéo de performance pour leur collaboration « Just Look Up », qui figurera dans le nouveau film Don’t Look Up.

Le film a été réalisé par Adam McKay de The Big Short et comportera des apparitions de Grande et de Cudi dans ses scènes. Le casting de stars comprend également Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, et plus encore.

La vidéo de la performance voit Grande et Cudi chanter la piste montante depuis la scène d’une arène, entourés de fans illuminant la salle avec des lumières attachées à leurs doigts. L’écran derrière les étoiles montre des images galactiques, faisant référence à l’intrigue du film, qui suit une étudiante en astronomie (Lawrence) et son professeur (DiCaprio) alors qu’ils découvrent une comète dans le système solaire qui est sur une trajectoire de collision directe avec la Terre.

« Il suffit de chercher / Il n’y a pas d’endroit où se cacher », chante Grande sur le refrain de la chanson. « Le véritable amour ne meurt pas / Il tient fermement et ne vous laisse jamais partir. »

Dans Don’t Look Up, Grande incarne la chanteuse Riley Bina, tandis que Cudi apparaît en tant que DJ Chello. Le film est maintenant en salles et arrivera sur Netflix dans le monde entier le 24 décembre.

La nouvelle comédie de McKay n’est pas la première fois que Grande apparaît sur grand écran. En 2016, la mégastar de la pop a fait une apparition dans Zoolander 2, alors que sa carrière débutait à la télévision. Depuis son apparition dans l’émission Victorious de Nickelodeon, la chanteuse a également joué dans Scream Queens de Ryan Murphy et dans une version télévisée de Hairspray Live!.

Le prochain rôle d’acteur confirmé de Grande sera celui de Glinda, dans l’adaptation du réalisateur de Crazy Rich Asians Jon M. Chu de la comédie musicale Wicked de Broadway.

Pendant ce temps, la star était l’un des trois artistes les plus joués dans tous les formats radio en 2021, selon un rapport de fin d’année de Mediabase. Grande est apparue sur la liste aux côtés de personnalités comme Le weekend, Justin Bieber, Dua Lipa et Olivia Rodrigo. Elle était également l’artiste la plus jouée au Top 40 radio.

