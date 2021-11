Ariana Grande jouera dans le film « Wicked »

Malgré son insistance sur le fait qu’elle était la bonne personne pour le rôle, affirmant que les effets spéciaux pouvaient la rajeunir comme par magie pour la première partie de l’histoire, il a été confirmé il y a quelques jours qu’elle avait finalement raté sa chance.

Le réalisateur du prochain film sur l’histoire alternative du monde d’Oz, Jon M. Chu, a confirmé que Cynthia Erivo et Ariana Grande Ce seront les nouveaux protagonistes qui donneront vie respectivement à la mauvaise sorcière de l’ouest, Elphaba, et à la bonne sorcière, Glinda.

Curieusement, le nom de la pop star avait toujours sonné fort pour remplacer Idina : elle-même avait avoué que c’était le job de rêve et avait même interprété le thème The Wizard and I qu’Elphaba chante au début de l’oeuvre dans un spécial de la NBC. pour célébrer le 15e anniversaire de sa première.