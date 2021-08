Ariana Grande lance-t-elle une marque de beauté ? Voici ce que nous savons

in

Selon la marque déposée rem sur l’Office des brevets et des marques des États-Unis, la marque a répertorié une gamme de produits de beauté qui comprend des correcteurs, du sérum pour les cils, des fards à paupières, des eye-liners, du rouge à lèvres, des surligneurs, des extensions de cheveux et des éponges de maquillage (pour n’en nommer que quelques-uns).

Bien que la marque n’ait pas été déposée sous le nom d’Ariana, elle était répertoriée sous le nom de Thunder Road, Inc. – et il y a un lien là-bas. Thunder Road Inc. s’aligne avec l’une des sociétés auxquelles le chanteur est associé, selon les dossiers publics.

Ce n’est pas la première fois qu’Ariana fait allusion à son entreprise de beauté.

En 2019, elle a déposé la marque “Ariana Grande Thank U, Next” et espérait utiliser l’expression pour le parfum, l’eau de Cologne, les lotions pour le corps, les gels de bain, les gels douche, les gommages pour le corps, les poudres pour le corps et les brumes pour le corps.