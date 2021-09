Ariana Grande a été menacée de mort par un harceleur. Il est rapporté qu’un homme qui aurait brandi un couteau pour la sécurité d’Ariana Grande et a été arrêté au domicile du chanteur est une menace depuis des mois !

TMZ dit qu’Ariana a déposé une demande d’ordonnance restrictive contre ce gars, elle y explique qu’Aharon Brown l’a terrorisée pendant 7 mois. Les choses ont empiré le 9 septembre, alors qu’Ariana était chez elle. L’homme est réapparu et cette fois, soi-disant, il a montré un énorme couteau de chasse et quand la sécurité lui a demandé de partir, il est devenu agressif et a crié : “Je vais te tuer toi et elle !”

Ils ont appelé la police et le gars est parti. Ils lui ont ordonné de s’arrêter plusieurs fois, mais il ne l’a pas fait. Ils l’ont finalement attrapé et l’ont placé en garde à vue.

Un officier a publié une déclaration disant qu’il craignait que le harceleur présumé ne soit libéré de prison et que l’ordonnance de non-communication était donc essentielle. TMZ a vérifié, et le harceleur était toujours en détention, avec deux chefs d’accusation de menace de mort.

Ariana a déclaré dans sa déclaration : “Je crains pour ma sécurité et celle de ma famille. Je crains qu’en l’absence d’une ordonnance restrictive, M. Brown continue de venir chez moi et de tenter de me blesser physiquement ou de me tuer ou de tuer mes membres. . famille.”

Honnêtement, wtf? Quelle peur. Ariana Grande menacée de mort par un harceleur.