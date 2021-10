Ariana Grande montre l’impression étrange de Kristin Chenoweth

Ariana Grande profite pleinement de son temps en tant qu’entraîneure de The Voice et dans le dernier épisode, elle a fait appel à une star de Broadway en particulier pour servir de mentor à son groupe. La méchante star Kristen Chenoweth est apparue dans la série, car elle a longtemps été une force directrice dans la vie et la carrière de Grande. Leurs retrouvailles ont également donné à Grande l’occasion de révéler ses célèbres capacités d’impression.

Chenoweth passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à parler de son amour pour 7-Eleven Slurpees, et Grande a décidé de la rôtir doucement à ce sujet. « C’est la Journée nationale du Slurpee. Je suis très excité. C’est mon jour préféré de l’année! » Grande a plaisanté dans la voix de signature de Chenoweth. Chenoweth était absolument ravi de l’impression, plaisantant: « C’était juste! Non, c’est mort. »

Grande a rencontré la légende de Broadway pour la première fois alors qu’elle n’avait que 7 ans lorsqu’elle a eu l’occasion de rencontrer Chenoweth lors de sa première manche emblématique de Wicked. « Elle a en quelque sorte chanté quelque chose, et je me suis dit : ‘Oh !’ J’ai vérifié moi-même, parce qu’elle était vraiment bonne », a expliqué Chenoweth lors du Kelly Clarkson Show en 2019. Elle a même donné à la chanteuse en herbe sa baguette Glinda la bonne sorcière. « J’ai dit: » Gardez cela avec vous et gardez cela avec vous « , et elle l’a gardé toutes ces années, et nous sommes restés proches », a déclaré Chenoweth. « Je suis si fier d’elle. Je l’aime. »

Grande a eu l’opportunité d’être une figure similaire dans la vie des membres de son équipe sur The Voice, une position que Grande adore. « J’adore voir le talent qui est dans la série et apprendre à connaître ces artistes et travailler avec eux », a déclaré la chanteuse de « thank u next » à sa co-vedette Clarkson. « C’est comme une expérience vraiment spéciale de pouvoir partager une partie de ce que nous avons appris et pu faire dans nos vies avec ces artistes qui veulent juste faire la même chose. C’est une opportunité vraiment spéciale de pouvoir partager cela avec les gens. Être dans cette position est vraiment intéressant. «