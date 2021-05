Ariana Grande montre son alliance aux iHeartRadio Awards

Pour l’occasion, elle portait une robe en soie violette signée par Rat et boa. La conception comportait une découpe qui exposait son abdomen tonique. Elle a accessoirisé son look avec un tour de cou, un collier et des boucles d’oreilles en argent assortis. La pièce qui a le plus attiré notre attention ? Votre alliance !

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 27 MAI : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT) (NOTE DU RÉDACTEUR : Cette image a été retouchée) Dans cette image publiée le 27 mai, Ariana Grande se produit sur scène aux iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre de Los Angeles, Californie , qui a été diffusé en direct sur FOX le 27 mai 2021. (Photo de Kevin Mazur / . pour iHeartMedia) (.)

Si vous regardez attentivement cette photo, sous sa bague de fiançailles, vous pouvez voir le anneau pavé de platine et diamants que Dalton a conçu pour elle par la main des bijoutiers Solow & Co, la même société qui était en charge de la bague avec laquelle l’agent a proposé le mariage, qui comporte un diamant ovale serti en diagonale à côté d’une perle.

