Ariana Grande montre son soutien à l’ex-fiancé Pete Davidson après la confirmation de la relation avec Kim Kardashian

Après la confirmation que Pete Davidson et Kim Kardashian sortaient officiellement ensemble, beaucoup se sont demandé ce que son ex-petite amie, Ariana Grande, pensait de la nouvelle. Grande et Davidson sont sortis ensemble et se sont brièvement fiancés en 2018, et il semble qu’il n’y ait pas de mauvais sang entre les ex. Une source proche de Grande a déclaré à InTouch que Grande était « super favorable » à cette évolution de la vie romantique de Davidson et qu’elle « espère vraiment qu’ils s’en sortiront ».

« Oui, Ariana était éperdument amoureuse de Pete quand ils étaient ensemble, mais elle a évolué depuis et a trouvé l’amour avec son mari, Dalton Gomez », ajoute l’initié. « Donc, il n’y a aucun problème de jalousie sur Pete et Kim étant un objet. Elle dit que c’est génial de voir Pete dans un si bon endroit et si heureux et pense qu’ils forment un couple super mignon. » Grande et Gomez se sont mariés en mai de cette année.

Davidson est devenu franc au sujet de sa relation avec Grande dans le passé. « Le jour où je l’ai rencontrée, je me suis dit : ‘Hé, je t’épouserai demain' », a déclaré GQ en août 2018. « Elle appelait mon bluff. Je lui ai envoyé une photo [of engagement rings]. J’étais comme, ‘Est-ce que vous aimez l’un d’entre eux?’ Elle me disait ‘Ce sont mes préférées’ et j’étais genre ‘Malade’. »

Davidson a reconnu dans une interview de 2020 avec Charlamagne le dieu qu’il savait que leur relation était terminée lorsque l’ex de Grande, Mac Miller, est décédé d’une overdose de drogue en septembre 2018. « Je l’ai tout à fait compris », a admis Davidson. « , « Je me suis dit : ‘Écoutez, j’ai compris, faites tout ce que vous avez à faire, je serai là…’ C’était vraiment horrible. Tout ce que je sais, c’est qu’elle aimait vraiment la merde de lui et elle ne faisait pas de spectacle ou quoi que ce soit. »

Davidson a également exploité leur rupture pour trouver du matériel pour son stand-up spécial Alive From New York. Davidson a fait remarquer dans l’émission spéciale que parler de son ex est un « jeu équitable » car elle en a parlé publiquement via des interviews et dans sa chanson « Thank U Next », publiée après leur séparation. La star de Saturday Night Live a même déclaré qu’il se sentait bien d’aérer son propre « linge sale » à cause d’une interview que Grande a faite avec Vogue dans laquelle elle a qualifié ses fiançailles avec Davidson de « distraction incroyable ».

« Pouvez-vous imaginer si je faisais ça ? » Il a plaisanté dans la spéciale. « Ma carrière serait terminée demain si je me peignais à la bombe en marron et que je sautais sur la couverture du magazine Vogue et que je commençais juste à draguer mon ex… Pouvez-vous imaginer si je faisais ça ? » E! News a noté que la dernière partie de sa blague fait référence à la controverse entourant le teint apparemment foncé de Grande sur sa couverture Vogue d’août 2019.

Ailleurs dans son spécial Netflix, Davidson a noté que les gens peuvent généralement chercher du réconfort auprès de leurs amis et de leur famille après une rupture. Mais, grâce à la sortie de « Thank U, Next », cela s’est avéré un peu difficile. Il a plaisanté en disant que ses amis, et même son grand-père, lui avaient dit : « Peter, c’est une gifle. Je suis vraiment désolé. C’est une bonne chanson et je n’écoute même pas cette s—. »