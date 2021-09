Ariana Grande n’est sur la voix que depuis peu de temps, mais elle a déjà « enfreint toutes les règles »

in

Je ne sais pas ce que disent les contrats des entraîneurs sur ce qui peut ou ne peut pas être fait avec les chanteurs pendant cette période, mais apparemment, Ariana Grande s’en moque peu. Kelly Clarkson a noté que Grande envoyait toujours des choses à l’hôtel pour les membres de son équipe, et Grande a dit plus d’une fois au cours des deux premiers épisodes seulement qu’elle se souciait des chanteurs en dehors des limites de la compétition. En fait, comme les entraîneurs présentent souvent un cadeau aux nouveaux membres de leur équipe, comme une veste ou un bobblehead, Grande a distribué des kits de santé comprenant des articles comme du thé et du miel pour aider à la longévité vocale.