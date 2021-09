Ariana Grande nuance parfaitement John Legend avec le bouton « Thank U, Next »

Ariana Grande s’installe bien dans son nouveau rôle dans The Voice, et elle n’a pas peur de montrer un peu d’attitude. Lors de la première de lundi, Grande a affronté ses collègues entraîneurs Kelly Clarkson et John Legend pour Katie Rae Mortimer, une mère au foyer qui a sorti une superbe interprétation de “The Bones” de Maren Morris. Mortimer a rapidement été considérée comme une personne à voler, et tandis que Clarkson a essayé de retirer la carte maman et d’obtenir la chanteuse en herbe de son côté, Grande a fait son pitch. “Je sais que toi et Kelly avez un bébé, mais j’aurai un bébé pour que vous fassiez partie de mon équipe”, a plaisanté l’interprète de “Sweetness”. “Je blague.”

La légende a également fait appel à Mortimer, mais pour cela, Grande a sorti son bouton qui a joué sa chanson “Thank U, Next” à travers le studio. Clarkson était clairement chatouillé par les tactiques de Grande et Legend a admis qu’il était fier des manières acharnées du nouveau canapé. Son ambition a payé et Mortimer a fini par être le premier membre de l’équipe Ariana.

Bien joué @ArianaGrande… bien joué ! #La voix pic.twitter.com/YNAjRocTuA – John Legend (@johnlegend) 21 septembre 2021

Grande a parlé de ses expériences sur le concours de chant jusqu’à présent dans une récente interview avec Clarkson sur The Kelly Clarkson Show. Alors que Grande aime son temps dans l’émission de concours de chant, elle a admis que certaines règles étaient un peu difficiles à suivre. “J’adore voir le talent de la série, apprendre à connaître ces artistes et travailler avec eux”, a déclaré l’interprète de “positions”. “C’est comme une expérience vraiment spéciale de pouvoir partager une partie de ce que nous avons appris et pu faire dans nos vies avec ces artistes qui veulent juste faire la même chose. C’est une opportunité vraiment spéciale de pouvoir partager ça avec les gens. Être dans cette position est vraiment intéressant.

“Je suis obsédée par mon équipe. Je leur parle tout le temps”, a expliqué Grande, révélant qu’elle n’avait pas vraiment écouté les règles qui lui étaient imposées par les producteurs. “J’ai enfreint toutes les règles de mon contrat”, a admis Grande. “Je leur parle à tous, tout le temps. Je leur fais un DM. Ils me disent ‘Tu n’es pas censé faire ça.’ Et je me dis ‘Désolé’.” Clarkson a également souligné que Grande “envoyait constamment des trucs à l’hôtel” pour l’équipe Ariana.

Clarkson a dit à Grande qu’elle espérait que son passage sur The Voice permettrait au public de voir un côté souvent invisible de la pop star. “Dans les coulisses, je dois me faire refaire le maquillage des yeux”, a déclaré Clarkson. « Genre, elle est hystérique. Elle est tellement drôle. Très vive d’esprit. Je ne savais pas ça pour toi.