Ariana Grande offre à ses membres de l’équipe ‘The Voice’ un repas amical de Thanksgiving

Ariana Grande a accueilli ses autres membres de l’équipe The Voice de la saison 21 pour un repas de Thanksgiving. Holly Forbes, ainsi que Jim et Sasha Allen ont été invités à rejoindre la chanteuse pop pour le dîner de sa famille.

La chanteuse a partagé une vidéo du trio sur son histoire Instagram s’engageant dans un chant de tubes avec « Help » des Beatles et « FourFiveSeconds » de Kanye West, Paul McCartney et Rihanna – que le groupe a joué plus tôt pour le live de l’émission. Épisode des 10 meilleurs résultats.

Sasha a partagé l’histoire sur son compte Instagram, ajoutant quelques selfies candides avec le chien de son entraîneur, Toulouse. Le couple père et fils a presque été éliminé de l’émission la semaine dernière, mais n’a pas été lâché après un moment émouvant avec son entraîneur. Sasha a partagé un message touchant remerciant Grande pour son mentorat et son coaching sur Instagram.

« Tout est devenu bien plus qu’une émission de télévision lorsque vous êtes entré dans nos vies, et ce tout nouveau monde dans lequel nous nous sommes retrouvés est tellement plus brillant avec vous », a-t-il commencé à écrire. « Les gens comme vous sont si rares, vraiment. ura brillant mentor, l’ami le plus doux, et idk comment toutes ces belles choses se sont mises en place mais !!! ??! Dieu merci, ils l’ont fait ; et merci, pour tout ,.. tu as une âme si spéciale. Nous t’aimons tendrement. »

Grande a répondu dans la section commentaires. « MERCI DIEU pour vous deux et pour cette collision cosmique. Bon sang… rendez-vous à la répétition dans cinq minutes, la semaine prochaine va être si belle et si malade. ok je vous aime tous les deux. »

Grande a apporté les vacances avec son nouveau mari Dalton Gomez. Son ex, Pete Davidson, a été vu passer du temps avec Kim Kardashian. A quoi, l’interprète de « Thank U, Next » a montré son soutien. « Oui, Ariana était éperdument amoureuse de Pete quand ils étaient ensemble, mais elle a évolué depuis et a trouvé l’amour avec son mari, Dalton Gomez », ajoute l’initié. « Donc, il n’y a pas de problème de jalousie sur Pete et Kim étant un objet. Elle dit que c’est génial de voir Pete dans un si bon endroit et si heureux et pense qu’ils forment un couple super mignon. »