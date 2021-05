Ariana Grande publie “ Dangerous Woman ” avec des morceaux bonus

Pour le cinquième anniversaire de Dangerous Woman, le troisième album multi-platine de Ariana Grande, Republic Records / UMe ont sorti deux titres bonus, auparavant uniquement disponibles sur la version exclusive Target de l’album.

Les morceaux bonus incluent «Step On Up» et «Jason’s Song (Gave It Away)». Pour célébrer l’anniversaire de Dangerous Woman, nous nous sommes également associés à la créatrice de maquillage Valentina pour reproduire le look de maquillage emblématique de la couverture de l’album. Cette vidéo est disponible pour regarder ci-dessous.

Initialement sorti le 20 mai 2016, le nominé aux Grammy Awards Femme dangereuse a solidifié la célébrité d’Ariana Grande comme Rolling Stone l’a décrite comme étant «capable de pratiquement tout».

Avec Dangerous Woman acclamée par la critique, Grande a bravement défié les attentes et a révélé toute la force de sa voix (saluée comme un «instrument extraordinaire, polyvalent et illimité» lors de l’apparition de Grande sur la liste des «100 personnes les plus influentes» de Time).

L’ère Dangerous Woman a commencé avec le single promotionnel «Focus», qui était en octobre 2015. Alors que «Focus» présentait la même énergie optimiste et entraînée par les cornes du hit de Grande 2014 «Problem», il a également créé le premier single officiel de l’album. , alors que Grande ordonna coquettement aux auditeurs de «se concentrer sur moi».

Émergeant cinq mois plus tard, la chanson titre de l’album a trouvé Grande s’aventurer dans un territoire plus sombre que la pop écumeuse de «Focus». Poussé par une guitare électrique, le chanteur crie climatiquement: “Quelque chose en toi me fait me sentir comme une femme dangereuse!” tout au long de la piste.

Nous savions que Grande pouvait offrir des chansons de la taille d’une arène, et ce slow jam canalisait toutes les grandes ballades de puissance des années 80 avec un crochet qui promettait: “Toutes les filles veulent être comme ça / Bad girls dessous, comme ça.”

L’icône de la pop a également célébré une autre étape importante, après avoir noué le nœud avec son petit ami Dalton Gomez lors d’une petite cérémonie plus tôt cette semaine.

Achetez ou écoutez Dangerous Woman d’Ariana Grande (Expanded Digital Edition).

Liste de chansons de Dangerous Woman (Expanded Digital Edition):

1. Clair de lune

2. Femme dangereuse

3. Soyez bien

4. En toi

5. Côte à côte

6. Laisse-moi t’aimer

7. Gourmand

8. Laissez-moi seul

9. Tous les jours

10. Parfois

11. Je m’en fiche

12. Mauvaises décisions

13. Touchez-le

14. Knew Better / Forever Boy

15. Penser à vous

16. Montez le pas

17. La chanson de Jason (Gave It Away)