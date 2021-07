Ariana Grande publie la performance live officielle de ’34+35′ Via Vevo

Dans le cadre de sa série de vidéos en cours avec Vevo, Ariana Grande a partagé la performance live officielle du single “34+35” de Positions, marquant la première fois que le morceau est joué en direct avec un groupe.

À propos de la performance en direct, Vevo avait déclaré : « Si nos performances officielles en direct de « pov » et « filet de sécurité » révèlent quelque chose, c’est qu’Ariana Grande excelle dans son travail parce qu’elle est tellement passionnée par les résultats. Vous n’atteignez pas les notes aiguës, vous ne respirez pas la candeur et vous ne rendez pas la musique pop aussi émouvante qu’elle sans traverser les T et parsemer les I.

se

Une session californienne très cool avec l’aspect et la convivialité d’une petite prairie confortable était l’endroit idéal pour transformer certains des meilleurs airs sur des « positions » en des performances tout à fait mémorables. Allez l’équipe Ari. Elle réprouve son statut de reine avec le butin qu’elle montre en sautant vers la caméra au début de “34+35”. Les paroles lubriques sont dans l’air, et les visions d’une soirée privée avec boo accentuent l’atmosphère coquine. La chanson est devenue un classique certifié depuis son arrivée l’automne dernier. Son lustre torride est évident ici.

La performance “34+35” fait suite à la sortie des performances live de Positions deep cuts “mes cheveux, ” filet de sécurité ” avec Ty Dolla $ ign, et le plus récent single de l’album “pov. ”

Sorti en octobre 2020 avec une édition de luxe partagée en février 2021, Positions a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 en tant que cinquième album de Grande en tête des charts. En passant 15 semaines à la première place, l’album a été un succès international, en tête des charts en Argentine, au Canada, en Irlande, en Lituanie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et au Royaume-Uni.

Avant la sortie de luxe de l’album, Grande a partagé un remix de “34+35” mettant en vedette les stars du rap Megan Thee Stallion et Doja Cat. Une collaboration désormais fréquente de la chanteuse Doja Cat était également apparue sur le morceau “motive” de Positions et Grande a fait une apparition sur le dernier album du rappeur Planet Her pour la chanson “I Don’t Do Drugs”.

Steam et achetez des positions (Deluxe).