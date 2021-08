Ariana Grande révèle qui est sa “plus grande compétition”

Ariana Grande jette son dévolu sur Team John Legend pour sa première saison sur The Voice. La chanteuse de “7 anneaux” a expliqué lequel de ses collègues entraîneurs était sa “plus grande compétition” pour le Daily Pop d’E! avant la première de la saison 21 le 20 septembre, révélant qu’elle et l’artiste “All of Me” étaient en compétition pour plus que le titre cette saison.

“John a été ma plus grande compétition jusqu’à présent, car je pense que nous nous tournons pour beaucoup des mêmes voix, et tout le monde choisit John”, a admis Grande. “Pas que je les blâme.” Elle a poursuivi que même si elle pourrait avoir des sentiments blessés lorsque Legend gagne les chanteurs aveugles de l’audition, “tout arrive pour une raison et j’aime l’équipe Ariana”.

Remplaçant Nick Jonas sur The Voice, Grande a déclaré qu’elle aimait faire partie du panel d’entraîneurs aux côtés de Legend, Kelly Clarkson et Blake Shelton. “C’est tellement incroyable de faire partie de The Voice jusqu’à présent. J’aime tellement l’énergie de tout le monde”, a-t-elle déclaré. “Pouvoir travailler avec Kelly, John et Blake a été très instructif, c’est donc comme si j’apprenais tellement.”

Cependant, cela n’a pas été aussi simple qu’elle le pensait au départ. “Vous le regardez à la télévision et vous pensez savoir ‘OK, je vais y aller et ça va être facile, peu importe’, mais c’est tellement difficile”, a-t-elle admis. “Et [the other coaches are] tellement aguerris, ils sont tellement doués pour ça.”

En avril, Shelton a déclaré dans un Q&A sur les réseaux sociaux qu’il “recherchait un défi” en amenant Grande dans le mix, mais qu’il “avait néanmoins hâte de la battre”. Legend a ajouté qu’il était ravi d'”ajouter une nouvelle saveur au mélange” de la série et d’attirer de nouveaux fans. “Ariana est l’une des artistes les plus douées de notre entreprise aujourd’hui. C’est une artiste énorme, en tête des charts, avec des compétences vocales incroyables”, a-t-il déclaré. “Je pense que beaucoup de nos fans l’aiment vraiment, et je pense qu’elle va amener des fans supplémentaires à la série, un public différent à la série, et je pense que ce sera formidable pour nous tous.” The Voice revient sur NBC le 20 septembre – rattrapez vos saisons préférées sur Peacock.

