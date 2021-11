Ariana Grande revendique un grand changement de look et semble méconnaissable | Instagram

Le beau et le célèbre chanteur Ariana Grande a surpris tous ses followers en apparaissant blonde et avec une coupe au carré, un changement de look auquel personne ne s’attendait, cependant, elle est la même ou plus belle que jamais.

La vérité est que très rarement Ariana Grande est vue en public avec un voir autre que votre queue de cheval extra longue signature avec des extensions.

De temps en temps, l’interprète des 7 anneaux laisse sa crinière XL lâche, mais ses cheveux naturels restent presque toujours cachés.

Il y a quelques mois, la chanteuse américaine a retiré ses extensions et a révélé ses cheveux naturellement bouclés, et ses Arianantors sont devenues folles de voir ses beaux vrais cheveux.

Cependant, pour ce Halloween Ariana a décidé de changer radicalement de look, mais bien sûr, il s’agissait d’un excellent costume.

Ariana et son mari, Dalton Gomez, ont rendu hommage à l’une des comédies musicales préférées de la chanteuse : Little Shop of Horrors.

Le couple s’est habillé pour correspondre et Ari a complètement changé sa tenue pour Halloween alors qu’elle arborait une courte perruque dans une coupe au carré pour jouer le rôle d’Audrey, tandis que Dalton enfilait une paire de lunettes à monture en corne pour lui donner vie à Seymour.

Pour sa tenue Audrey, Ariana a coiffé ses cheveux en un carré blond avec une frange et a ajouté un fard à paupières bleu pâle et un rouge à lèvres rose et a utilisé une robe à imprimé léopard.

D’autre part, Ariana Grande a été une chanteuse et actrice talentueuse; L’artiste de 28 ans a participé à des séries telles que ‘Victorious’, ‘Scream Queens’ et ‘Sam & Cat’, ainsi qu’à la première du nouveau film auquel elle participera avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Chris Evans, Jonah Hill et Timothée Chalamet : « Ne levez pas les yeux ».

Cependant, maintenant, la chanteuse américaine est plus que prête à devenir également une femme d’affaires ; Ari suit les traces de Selena Gomez, Kylie Jenner et Rihanna et est prête à lancer sa ligne de maquillage.

Merci @allure. Ravi et honoré de présenter à tout le monde mon bébé @rembeauty avec @allure sur sa 25e couverture annuelle Best of Beauty ! J’ai tranquillement commencé à travailler dessus il y a deux ans lors d’une tournée et je suis plus qu’excité de vous en parler enfin un peu et de vous l’approprier cet automne. »