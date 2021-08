Ariana Grande s’apprête à jouer une série de concerts virtuels Fortnite

Ariana Grande sera le prochain artiste à donner un concert en jeu pour Fortnite, qui aura lieu plus tard ce mois-ci.

Pour le Rift Tour du jeu, le chanteur donnera un certain nombre de spectacles du 6 au 8 août. Le spectacle sera précédé d’une série de quêtes dans le jeu et d’autres “expériences sur le thème de Fortnite”. Plus d’informations sur les horaires peuvent être trouvées sur Epic Games ‘ site Internet.

La nouvelle d’un possible concert dans le jeu de Grande a été signalée le mois dernier lorsque de nouvelles fuites ont suggéré que la pop star était la prochaine en ligne pour un spectacle virtuel.

Grande succède à Travis Scott, J Balvin et Dominic Fike en organisant un concert pour le jeu en ligne. Notamment, la performance de neuf minutes de Scott a battu les records de streaming de Fortnite et a rapporté environ 20 millions de dollars, y compris les ventes de marchandises.

En juillet, Ariana Grande a publié une autre vidéo dans sa série en cours avec VEVO. Elle a recruté The Weeknd pour une performance exaltante de leur morceau collaboratif « hors table ». La piste est de son smash 2020, Positions.

L’album le plus récent de Grande, Positions, est sorti à l’origine le 30 octobre 2020 et a culminé à la première place du palmarès des albums Billboard 200 le 13 novembre. Passé 15 semaines à la première place, l’album a été un succès international, en tête des charts en Argentine. , Canada, Irlande, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Norvège et Royaume-Uni. Depuis que Grande a fait ses débuts en 2008, la chanteuse n’a cessé de se renforcer et sa musique a reçu de nombreuses distinctions et récompenses. En 2020, Billboard l’a nommée la plus grande pop star de 2019.

Plus tôt cette année, Grande a répondu aux prières des fans et a sorti l’édition de luxe de son dernier album Des positions qui incluent quatre morceaux inédits pour amener les fans jusqu’en 2021. Au total, l’album élargi comportait cinq nouveaux ajouts à ajouter à son sixième album studio à succès. Cela comprend l’interlude “Someone Like U” suivi de “Test Drive”, le “34+35 remix” avec Doja Cat et Megan Thee Stallion, ainsi que “Worst Behavior”, avec “Main Thing” clôturant l’album .

