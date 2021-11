Ariana Grande sera la protagoniste du film musical « Wicked » | INSTAGRAM

Beaucoup de fans d’Ariana Grande sont satisfaits de l’annonce, cependant, d’autres disent qu’elle aurait dû être Megara dans l’adaptation Live Action d’Hercule, mais nous devrons voir comment elle se débrouille avec son nouveau rôle dans le film. « Méchant », l’adaptation sur grand écran de la célèbre comédie musicale de Broadway.

Bien sûr, l’excitation est venue au moment où nous savions qu’une adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale était sur le point de sortir sur nos écrans, mais l’excitation finale a été lorsque nous avons découvert qu’Ariana Grande jouerait Glinda, The Good Witch, un rôle typiquement joué par Kristin Chenoweth à Broadway, tandis que Cynthia Érivo sera en charge de l’interprétation « Elphaba », la fille à la peau verte incomprise qui était à l’origine jouée par Idina Menzel.

La comédie musicale et cette nouvelle version pour les théâtres est une adaptation du même nom par Gregory Maguire et serait un préquelle de « Le magicien d’Oz », ce qui suit ces deux agonistes montre ce qu’ils sont devenus les meilleurs amis à l’université jusqu’à ce qu’ils finissent par prendre leurs distances.

Ce film sera réalisé par anon M. Chu, qui a réalisé « In The Heights » cette année.

Stephen Swartz écrire la musique et les paroles de la comédie musicale et enfin Winnie Holzman Le dramaturge original sera chargé d’adapter le scénario avec le premier mentionné.

Nous avons découvert leur acceptation et leur casting sur leur Instagram respectif avec quelques captures d’écran où les actrices chantaient et se produisaient sur FaceTime, se félicitant bien sûr.



Ariana Grande partage son bonheur pour la nouvelle avec ses fans sur Instagram.

Ariana Grande a remercié Dieu pour son message et a tagué les personnes en charge du projet ainsi que le nouveau compte officiel du film Universal Pictures.

On peut voir qu’Ariana Grande était excitée et très heureuse de la nouvelle de ce qui sera dans le film ainsi qu’elle a également partagé des photos des roses qu’elle a reçues d’Erivo : « Le rose va bien avec le vert. Félicitations Mademoiselle Ariana. Le rôle est fait pour vous et je suis ravi de partager ce voyage musical avec vous ».

Cela faisait de nombreuses années que la nécessité d’adapter ce film au cinéma était débattue, cependant, malgré le fait qu’il ait été longtemps dénoncé, il a dû être retardé par certains autres projets comme Chats qui étaient en route. .