Ariana Grande sera la tête d’affiche de la tournée Fortnite Rift

Epic a confirmé qu’Ariana Grande sera la tête d’affiche du Fortnite Rift Tour après des semaines de fuites et de rumeurs culminant avec son skin dans le jeu apparaissant en ligne aujourd’hui via une chaîne sociale Fortnite française. Le Rift Tour débutera ce vendredi 6 août, avec la première des cinq projections commençant à 15 h 00 PT / 18 h 00 HE. Les joueurs du monde entier auront plusieurs chances de rejoindre le concert interactif et devraient s’attendre à quelques récompenses dans le jeu et à d’autres surprises en cours de route.

Nous avons entendu parler pour la première fois d’un possible concert dans le jeu d’Ariana Grande lorsque Epic et Apple ont porté leur bataille financière devant les tribunaux. Certains des mêmes documents révélés lors du procès ont également informé l’immense communauté Fortnite d’événements futurs tels que le crossover NBA et le skin LeBron James. Puis une fuite sur Reddit il y a quelques semaines a suggéré que le concert avait lieu cet été. C’est maintenant officiel : Ariana Grande se produira dans le jeu parallèlement aux débuts de son propre ensemble de cosmétiques Icon Series.

Epic semble avoir prévu de révéler tous les détails le 2 août selon le libellé du développeur la semaine dernière, mais a apparemment été amené à révéler l’acte principal de la série un jour plus tôt après l’apparition de fuites incontestées en ligne. Néanmoins, les fans devraient encore en apprendre davantage dans les jours à venir, car Epic a promis une deuxième vague de quêtes du Rift Tour et a même laissé entendre que certains produits cosmétiques gratuits seraient gagnés non seulement avant le spectacle, mais pendant et après celui-ci. ainsi que.

Pendant ce temps, les joueurs qui s’abonnent à Fortnite Crew gagneront des bonus cosmétiques dans le jeu simplement en se connectant au jeu entre le 5 et le 9 août. La liste des extras comprend le parapluie Rainbow Cloudcruiser, l’écran de chargement Skye up High et une bannière sur le thème de Rift Tour.

Les membres de l’équipage Fortnite recevront encore plus de produits cosmétiques ce week-end.

Horaire de la visite de la faille

Le Rift Tour fera ses débuts ce vendredi soir dans les fuseaux horaires américains, mais cinq projections entre le 6 et le 8 août donneront aux joueurs de nombreuses occasions de s’amuser. Voici quand vous pouvez sauter dans Fortnite et attraper le Rift Tour.

Spectacle 1 – vendredi 6 août à 15 h 00 PT / 18 h 00 ETS Spectacle 2 – samedi 7 août à 11 h 00 PT / 14 h 00 ETS Spectacle 3 – dimanche 8 août à 21 h 00 PT / 00 h ETS Spectacle 4 – dimanche 8 août à 7 h PT / 10 h ETSSpectacle 5 – dimanche 8 août à 15 h PT / 18 h HE

La performance a été pré-enregistrée et se répétera donc, vous n’avez donc pas besoin de l’attraper plusieurs fois – à moins que vous ne le vouliez, bien sûr. Une fuite distincte suggère également que Grande ne sera pas le seul musicien sur la scène virtuelle, avec une partie du concert divulguée dans une nouvelle vidéo qui montre des joueurs dévalant ce qui ressemble à une rivière de Slurp Juice multicolore pendant qu’une chanson de Marshmello joue. . Marshmello était la tête d’affiche du premier concert live de Fortnite en 2019.

Nous nous assurerons de vous offrir une couverture complète de la performance du Rift Tour, mais si le spectacle de Travis Scott est quelque chose à faire, vous voudrez également y être vous-même. Réglez votre alarme pour le Rift Tour à partir du vendredi 6 août. En attendant, nettoyez les artefacts extraterrestres de la semaine 8 et les défis de la semaine 8.

