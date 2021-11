Ariana Grande surprend Gwen Stefani en assistant à son dernier spectacle à Vegas

Ariana Grande apprécié une douce escapade à Las Vegas pour surprendre Gwen Stefani comme le Sans aucun doute la chanteuse a clôturé sa course à Las Vegas.

Le samedi 6 novembre, Gwen a donné le dernier concert de sa résidence Gwen Stefani – Just a Girl au Zappos Theatre dans la ville fastueuse du Nevada. La résidence, qui a ouvert ses portes en juin 2018, comprenait 57 spectacles et devait initialement se terminer en mai 2020 jusqu’à ce que les huit dernières représentations soient retardées au milieu de la pandémie de COVID-19.

« Je viens de terminer l’émission n°57 – c’était une enveloppe, les gars », a déclaré Gwen aux fans dans des images qu’elle a partagées sur son histoire Instagram juste après la fin du concert. « J’ai fait une résidence à Vegas, et c’est fait. Alors je voulais juste dire merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. C’était absolument incroyable, et je suis tellement reconnaissant, et je vous aime les gars. »

Le dimanche 7 novembre, la chanteuse de « Sweet Escape », âgée de 52 ans, a publié des clips et des images sur son histoire Instagram du grand soir. Cela comprenait une vidéo qu’Ariana, qui a assisté à l’émission samedi, avait initialement partagé sa propre histoire.