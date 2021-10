Ariana Grande vend son manoir à Hollywood Hills pour 14 millions de dollars

Ariana Grande buy-eth, et Ariana Grande vend-eth tout aussi vite – elle décharge sa forteresse de LA après un peu plus d’un an d’existence là-bas … et a réalisé un petit profit.

AG vient de vendre son manoir dans les collines d’Hollywood, avec une vue à vol d’oiseau de La La Land ci-dessous – récoltant 14 millions de dollars de belle et nette vente. Aucun mot sur l’endroit où elle se dirigera ensuite … mais où qu’elle atterrisse, elle aura plus d’une personne à qui penser.

Depuis qu’il a repris l’endroit à l’été 2020 … Ari a subi de nombreux changements, notamment son mariage à Dalton Gomez.

Vraisemblablement, leur prochaine propriété pourrait devenir leur nid d’amour et leur port d’attache permanent … car la possibilité d’avoir des enfants et tout ce qui vient généralement après les noces commence à se frayer un chemin dans l’image.

Quant au coussin qu’elle laisse derrière elle… cela aurait probablement très bien fonctionné pour une future famille aussi, car il ne manquait PAS d’espace ou de luxe. C’était un palais moderne de 4 lits et 7 salles de bain – avec un studio de fitness privé, une cave à vin de 300 bouteilles, une piscine et une vue magnifique sur la ville.

Pourtant, peut-être qu’ils pensent à un nouveau domaine … et veulent peut-être encore plus d’espace pour s’étendre que celui-ci. Souviens-toi… Ari acheté pour 13,7 millions de dollars à l’époque – elle a donc gagné environ 300 000 $ de la vente et a probablement atteint le seuil de rentabilité après les frais et les frais de clôture.

Aaron Kirman du groupe Aaron Kirman chez Compass a remplacé Ariana dans la vente.