Ariane Capital note la performance du fonds d’investissement Stellar Crypto malgré les périodes baissières de 2021

Genève, Suisse, 31 décembre 2021,

Ariane Capital note une forte croissance tout au long de 2021, ouvrant la voie à des choses plus grandes et meilleures en 2022 et au-delà. Naviguer dans les eaux de la cryptographie à un stade précoce a permis à l’équipe d’accumuler des années d’expertise et de rester en avance sur le marché. En conséquence, ses produits se sont avérés très puissants et continuent d’offrir aux investisseurs des rendements optimaux quelles que soient les conditions du marché.

Les institutions et les investisseurs traditionnels se sont tournés vers les crypto-monnaies. Bien qu’initialement étiquetés comme « pseudo-actifs spéculatifs sans valeur-, l’attrait global des actifs cryptographiques a considérablement augmenté. Il existe un énorme potentiel inexploité pour ces actifs et tout le monde veut participer à l’action.

La demande croissante d’exposition aux crypto-actifs permet aux fonds d’investissement crypto de capitaliser sur l’élan. Ariane Capital, un multi-family office renommé, est l’un des rares acteurs financiers européens à avoir une expertise en matière de cryptographie depuis 2014. Être un croyant à un stade précoce a positionné l’entreprise comme un concurrent de premier plan parmi les fonds d’investissement crypto.

Ariane Capital fournit des outils et des véhicules puissants à ses clients, ARBA FUND, conçu pour rechercher des opportunités d’arbitrage, a enregistré une performance mensuelle de + 0,12% en mai 2021. Remarquable, car tous les marchés ont perdu plus de 50% au cours de ce mois, mais l’ARBA FUND solution a quand même été rentable. De plus, la performance d’ARBA FUND pour 2020 était de +41,75 %, le résultat de 2021 étant plus proche de +15 %. La croissance et la performance continues sont essentielles.

Benjamin GUEZ co-fondateurs d’Ariane capital a déclaré : « Beaucoup de nos pairs entrent dans le monde de la crypto-monnaie, ce qui, je pense, est bon pour l’industrie dans son ensemble. Il faut cependant noter qu’il s’agit d’un monde d’initiés difficile d’accès : si vous n’avez pas une équipe solide et expérimentée, des erreurs peuvent facilement arriver ».

ARBA SPIN est un véhicule basé sur des certificats relativement nouveau axé sur la performance absolue. Un mois après le lancement du produit, le produit a enregistré un rendement de +12,5% malgré des conditions baissières affectant tous les marchés. Grâce à l’équipe de direction d’Ariane Capital et à sa focalisation sur les qualités génératrices d’alpha, cette performance est possible. L’identification des opportunités à l’avance crée un avantage concurrentiel que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

À propos d’Ariane Capital

Alors que les propositions de fonds d’investissement dédiés aux crypto-monnaies fleurissent, ARIANE CAPITAL est au top, ayant accumulé plus de sept ans d’expérience dans le monde des actifs crypto.

Visitez notre site internet : https://arianecapital.com/

Contacts