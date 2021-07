Ariane Titmus devance Katie Ledecky en finale du 400 libre

La première confrontation dans la piscine entre l’Américaine Katie Ledecky et l’Australienne Ariarne Titmus aux JO de Tokyo n’a pas déçu.

Mais Titmus a dominé Ledecky lors de la finale absolument passionnante du 400 mètres nage libre lundi matin au Japon (et dimanche soir à Tokyo).

Ledecky a ouvert la finale à mi-distance avec un solide 200 premiers, et le détenteur du record du monde de 24 ans et médaillé d’or des Jeux de Rio 2016 est resté maître de la première moitié de la course.

Mais dans la voie suivante, Titmus, 20 ans, a commencé à faire un pas sur Ledecky avant de franchir la barre des 300 mètres, et lorsqu’ils ont heurté le mur pour les 100 derniers mètres, Titmus a suivi Ledecky de seulement 0,16 seconde. Au moment où ils se sont qualifiés pour les 50 derniers, Titmus avait une avance de 0,22 sur Ledecky et a tenu bon pour remporter l’or avec un temps de 3:56,69.

Ledecky a remporté l’argent en 3:57,36 et la Chinoise Li Bingjie a remporté le bronze en 4:01,08. L’Américaine Paige Madden a terminé septième avec un temps de 4:06.81.

L’Australienne Ariarne Titmus remporte la médaille d’or olympique au 400m nage libre féminin.@KatieLedecky obtient l’argent, remportant sa première médaille olympique de ces #TokyoOlympics. NBC

Application NBC Sports pic.twitter.com/HDzi46SjJG – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 26 juillet 2021

C’est la première fois que Ledecky ne remporte pas de médaille d’or olympique dans une épreuve individuelle. Son record du monde de 3:56,46 aux Jeux olympiques de 2016 est toujours valable.

Et bien que les fans de Ledecky s’attendent à ce qu’elle domine et qu’elle soit entrée en finale avec le temps de classement le plus rapide, elle n’était en fait pas la favorite pour remporter cette épreuve avant les Jeux olympiques. Lors des essais australiens le mois dernier, Titmus s’est rapprochée d’une demi-seconde du record du monde de Ledecky au 400 libre avec un temps de 3:56,90 – qui était le temps le plus rapide au monde cette année jusqu’à ce qu’elle remporte l’or.

Titmus a également battu Ledecky au 400 libre aux championnats du monde 2019 après avoir poursuivi Ledecky dans les 50 derniers mètres.

Et après la finale du 400 libre aux Jeux de Tokyo, Ledecky et Titmus se sont embrassés.