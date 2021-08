Ariel Winter montre ses nouveaux cheveux dans de nouvelles photos de bikini Instagram

Ariel Winter a totalement choqué les fans avec sa dernière publication sur Instagram. Dans les nouvelles photos, elle traîne avec son petit ami Luke Benward et traîne dans un joli bikini avec un adorable nouveau “do”.

“🥕🔝”, Ariel a légendé le tout nouveau message. “Est-ce que quelqu’un d’autre aime les jeux (en particulier les jeux de société) autant que nous? 😅 #skincare #beach #games #redhead #swimwear.”

Il est difficile de décider quelle est la vedette de son dernier article, ses cheveux roux vifs, son bikini à motifs (par Sommer Swim, d’ailleurs) ou ses abdominaux impressionnants. En tout cas, les fans étaient terrassés.

“Né pour avoir les cheveux roux “, a commenté un utilisateur. Son BF Luke a écrit ” 🔥 “, puis a ajouté ” sheeeeeeeeeeeesh “. La star de Modern Family, Sarah Hyland, a gardé les choses simples: “🔥🔥🔥🔥🔥.”

Oh, et si vous vous demandez comment elle fait briller sa peau, elle est une grande fan des produits de soin de la peau iS Clinical, qu’elle a tagués dans le post.

Ariel a également été très ouverte et honnête au sujet de sa relation avec son corps, et les fans le remarquent toujours. Elle n’a pas peur de partager ses réflexions sur la confiance en son corps ou les honteuses corporelles. “Ty de m’avoir fait me sentir bien avec mon corps <3", a déclaré un autre utilisateur.

Alors, comment Ariel aborde-t-elle sa forme physique? Son entraîneur MackFit a partagé tous les détails avec Women’s Health. Elle effectue une séance d’entraînement de 20 minutes trois fois par semaine qui cible tout son corps, a-t-il déclaré – et en ce qui concerne l’équipement, Ariel n’utilise qu’une paire de curseurs.

Ses cinq mouvements de prédilection sont les fentes révérencieuses, les squats sautés, les montées et descentes de planches, les prises de planches et les tapes sur les épaules. “Cet entraînement peut être fait n’importe où; il nécessite votre propre poids corporel et un équipement minimal”, a déclaré MackFit, notant qu’Ariel fait même ce circuit lorsqu’elle voyage.

Alors qu’Ariel a dit qu’elle n’était “jamais la personne la plus excitée d’aller au gymnase”, elle aime ce que l’exercice lui fait ressentir. “Je pense que faire de l’exercice est vraiment important pour votre santé physique”, a-t-elle déclaré, selon E !.

“Je pense que la santé mentale est vraiment importante, mais aussi, si vous voulez être en bonne santé et même si je ne suis pas le plus excité de mettre mes vêtements de sport et d’aller le faire, c’est vraiment bien, quand vous partez, vous vous sentez mieux … Je veux juste me muscler. Mon corps change tout le temps et je pense qu’en ce moment, c’est juste, je veux me muscler “, a-t-elle ajouté.

