Ariel Winter, une ancienne de la «famille moderne», exprime son soutien total à Britney Spears et réfléchit à ses propres problèmes parentaux

La star de Modern Family, Ariel Winter, est la dernière célébrité à soutenir le combat de Britney Spears contre sa tutelle oppressive. Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, l’actrice a de nouveau exprimé son soutien à Spears. Winter, 23 ans, a réglé ses propres problèmes juridiques avec sa famille et a été légalement émancipée en 2015.

“Je soutiens Britney. Je pense que Britney est incroyable. Son histoire est incroyablement émouvante. J’ai écouté son témoignage”, a déclaré Winter à propos du témoignage de Spears le 23 juin. “Je pense qu’elle est si intelligente, si capable. Elle devrait absolument être libre de vivre sa vie, de contrôler sa vie, de se contrôler. Je pense qu’il est absurde que ce soit la situation dans laquelle elle doit être. Je pense que le système judiciaire, malheureusement, est corrompu.”

“Je ressens pour elle. J’espère qu’elle pourra contrôler sa vie, sa situation, tout, dès que possible”, a-t-elle ajouté. “J’espère vraiment que les gens qui l’ont empêchée de le faire subiront des conséquences, car elle mérite tout le bonheur, la liberté, l’amour et le contrôle de sa vie qu’elle devrait avoir.” Winter a en outre exprimé son espoir que Spears serait bientôt libre du contrôle de son père Jamie Spears. “Il est difficile de parler de la situation de quelqu’un d’autre”, a admis Winter. “J’aurais aimé qu’elle puisse se libérer de sa situation plus tôt … J’espère que les choses changeront et s’amélioreront pour elle dès que possible.”

En juillet 2020, Winter a publié un article sur le mouvement Free Britney sur ses histoires Instagram et a exhorté ses abonnés à se renseigner sur le problème de la tutelle. “Ce que son” père “et son équipe lui font est absolument dégoûtant et dévastateur”, a écrit Winter à l’époque. “Veuillez lire et partager.”

Alors que la bataille pour la conservation de Britney Spears est loin d’être terminée, la chanteuse de “Toxic” commence à se sentir plus optimiste quant à son avenir. D’après E! News, le nouvel avocat de Spears de son choix, Matthew Rosengart, « agit de manière agressive et rapide pour déposer une requête visant à révoquer » son père Jamie Spears en tant que conservateur de sa succession. Jamie contrôle la vie et la richesse de Spears depuis 2008, mais elle commence enfin à croire que cela pourrait bientôt changer.

“Depuis que Britney s’est exprimée devant le tribunal, les choses ont changé et sont devenues un peu plus détendues”, a déclaré une source à E! Nouvelles. “Elle a acquis plus d’indépendance et de contrôle sur sa vie. Elle sent qu’un gros poids a été levé et qu’elle est libre de dire ce qu’elle pense. Elle est soulagée et pleine d’espoir pour l’avenir pour la première fois depuis des années.”

L’initié a également révélé que Spears avait à nouveau apprécié le contrôle total de son compte Instagram. “Elle aime faire ses publications sur Instagram sans aucune modification”, ont-ils expliqué, malgré l’insistance de son responsable des médias sociaux sur le fait que Spears a toujours créé son propre contenu. “Elle aime passer du temps sur ses danses et être créative. Elle se sent épanouie et satisfaite de savoir qu’elle peut utiliser sa voix comme elle le veut. Elle peut enfin faire et dire ce qu’elle veut. Elle a l’impression d’avoir des gens dans son coin qui vont se battre pour elle. Elle ne se sent pas si seule et sent qu’elle a enfin le soutien pour obtenir ce qu’elle veut.”