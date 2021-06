Arielle Charnas de Something Navy donne naissance à une troisième fille – WWD

Arielle Charnas et son mari, Brandon, ont accueilli leur troisième fille au monde aujourd’hui, la nommant Navy Bea.

Le nom est un clin d’œil apparent à la marque Something Navy de Charnas. Navy rejoint les sœurs aînées Ruby Lou, 5 ans, et Esme Rae, qui aura trois ans ce mois-ci.

Charnas a fondé Something Navy en 2009 et est passé d’un blog de style à une marque de mode, de style de vie et de médias. L’année dernière, la ligne de mode indépendante Something Navy a été lancée et sa première boutique phare a ouvert à New York. Auparavant, Charnas avait un accord exclusif avec Nordstrom, qui a pris fin en 2019.

Charnas a été impliquée dans une controverse majeure l’année dernière sur son comportement pendant la pandémie de COVID-19, qui comprenait l’utilisation de connexions personnelles pour obtenir un test de coronavirus précoce. Lorsqu’elle a été testée positive, elle a déménagé dans les Hamptons lorsque des mandats d’abri sur place étaient en place pour ceux qui avaient le virus. Elle s’est ensuite excusée pour ce qu’elle a qualifié d'”erreurs”.

Mardi, Charnas a posté sur Instagram une photo d’elle à l’hôpital avec sa petite fille et a reçu les félicitations de célébrités telles que Rachel Zoe, Kris Jenner, Chiara Ferragni et Barbara Corcoran, qui ont écrit : “Elle est vraiment ‘Quelque chose !’ Félicitations à votre beau paquet de joie.

Charnas compte 1,3 million de followers sur Instagram.