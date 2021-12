Arielle Vandenberg se déshabille avec la marque Clean Essentials Rel Beauty (exclusif)

Alors que beaucoup d’entre nous préparaient du pain ou regardaient à peu près tout dans le catalogue Netflix pendant la pandémie de l’année dernière, l’actrice et animatrice de Love Island Arielle Vandenberg a travaillé dur sur les bases de sa nouvelle marque de beauté propre, Rel Beauty. « C’est l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites », a-t-elle déclaré à PopCulture.com dans une interview exclusive. « J’ai fait face à tellement de défis, mais vous n’avez qu’à les surmonter et tout ira bien. »

En gardant la fraîcheur avec des ingrédients propres, naturels et biologiques, la PDG et fondatrice de Rel Beauty a toujours eu un don pour la créativité et l’imagination, comme en témoignent ses offres comiques. Mais sa dernière entreprise ambitieuse n’a pas de quoi se moquer car elle devient rapidement une sensation parmi les acheteurs et ses plus de 1,4 million de fans sur Instagram. Avec une marque parfaitement alignée sur ses propres valeurs modestes de beauté et d’amour-propre, Vandenberg révèle que Rel Beauty est synonyme de simplicité et de « vous le plus dépouillé » possible. « [That’s] la plus belle de toi – c’est comme ça que tu as été fait, c’est comme ça que tu as été créé « , a-t-elle dit. » Tu es tellement, la beauté, comme toi, est belle et je veux que les gens sachent à quel point ils sont beaux [with these products]. »

Présentation de No Duh, six nouveaux baumes à lèvres formulés avec des ingrédients botaniques, naturels et végétaliens, les produits sans cruauté sont les bas de Noël parfaits cette saison, arrivant dans des emballages PCR et FSC comme moyen pour Vandenberg de faire sa part environnementale. Comprenant un mélange de cire d’abeille végétalienne avec du beurre de karité d’origine régénérative et d’autres huiles d’origine naturelle pour garder les lèvres moelleuses, conditionnées et douces comme de la soie sans aucun effet collant, la proactive Vandenberg révèle que sa raison pour laquelle Rel Beauty était de saisir une opportunité. « Je n’ai pas pu trouver le produit que j’ai fabriqué, alors je l’ai fait », a-t-elle déclaré à propos des produits fabriqués en Californie, ajoutant qu’elle était une « simple maquilleuse » malgré le fait qu’elle soit constamment glamour devant la caméra. « En ce moment, évidemment, j’ai du mascara et du fond de teint et tout. Mais normalement, et même maintenant, je ne porte pas beaucoup de maquillage. La plupart du temps, je porte une sorte de rouge à lèvres avec du rouge à lèvres et ça se sent bizarre. »

(Photo : Arielle Vandenberg / Rel Beauty)

Ajoutant que les produits utilisés dans les rayons des magasins ne sont pas souvent biologiques, elle exprime que ses ajouts au domaine de la beauté avec Rel Beauty concernaient le besoin de quelque chose qui correspondait initialement à son propre régime naturel. « Tout ce que je voulais, c’était un baume à lèvres qui avait une belle couleur et de belles nuances qui étaient des ingrédients naturels et biologiques », a déclaré Vandenberg à propos des six produits fabriqués avec des acides gras à base de plantes pour protéger et réparer tout au long de la journée. « Ça fait du bien, ça a l’air bien et c’est tout et je ne pouvais vraiment pas trouver. »

Partageant comment sa vie quotidienne est souvent remplie d’un pull, d’un jean ou d’un t-shirt et sans maquillage, Vandenberg garde son « ambiance » avec un maquillage très « simple », principalement grâce à l’ajout de Rel Beauty maintenant. « J’adore les essentiels. J’aime un bon blush crème et je veux faire toutes ces choses – je veux créer les essentiels bio en gros », a-t-elle déclaré. « C’est simple et sans effort et vous le mettez simplement dans votre poche arrière. Si vous êtes en randonnée, la dernière chose que vous voulez faire est de sortir votre miroir compact et votre rouge à lèvres. Non. Si vous avez un rendez-vous ou quelque chose du genre, vous ne voulez pas sortir ce truc, vous voulez juste vous asseoir au dîner et être présent et mettre votre baume à lèvres et ça a l’air si facile. C’est le meilleur. «

Partageant comment il a fallu « un temps embarrassant » pour libérer les produits en raison de COVID, Vandenberg n’échangerait très humblement ce temps pour le monde car elle sait que cela l’a aidée à obtenir la formule « très importante » qu’elle voulait pour Rel Beauty. « J’ai vraiment passé tellement de temps sur cette formule », a-t-elle déclaré en montrant les six nuances différentes de No Duh : Évidemment (c’est clair), Totally (pure pop de rose), Frick Yes (pure fard à joues nude), For Sure (pure cerise), Most Definitely (corail transparent) et Absolutely (moka transparent).

Le plus inventif, Vandenberg révèle que les nuances sont toutes les « différentes façons de dire oui », un aspect qui la « obsède » alors qu’elle partage sa nuance préférée est Frick Yes, un baume nude blush qu’elle vante est « tellement joli » et la raison pour laquelle elle l’a appelé de ce nom particulier. « [But] toutes les nuances sont si belles sur chaque teint de peau, quel que soit le look que vous recherchez, elles sont super modulables « , ajoute-t-elle, admettant en outre que le baume transparent est également « bon pour les hommes et les enfants » et révèle son fiancé et comédien, Matt Cutshall est un grand fan. »[But] juste honnêtement, [it’s] la couleur de vos lèvres, mais élevée. Quelle que soit la façon dont vous voulez qu’il élève – si vous voulez faire ressortir les rouges, obtenez For Sure. Si vous voulez faire ressortir le rose, procurez-vous Totally. Cela élève vraiment votre vraie beauté naturelle, ce que je voulais vraiment accomplir et j’ai l’impression d’avoir vraiment réussi. »

Alors que les baumes à lèvres No Duh sont la première incursion de Vandenberg dans le monde de la beauté, elle partage quelque chose d’autre qui se prépare dans les coulisses, mais elle ne partagera pas tout de suite. « La formule est terminée et je suis tellement excitée », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une fois tout cela terminé, il devrait être lancé au cours de la première partie de 2022. « Vous obtiendrez toujours de moi quelque chose qui soit vraiment le meilleur. Je ne l’éteindrais pas si je ne me tenais pas derrière. »

Ajoutant comment les entreprises dans le passé l’ont approchée pour collaborer sur le maquillage, Vandenberg révèle qu’elle n’était pas fan de n’avoir aucun contrôle sur ce à quoi ressemblait vraiment le produit dans le processus de construction. « J’avais besoin d’avoir ce contrôle parce que si je mets mon nom sur quelque chose, ce sera la meilleure version de ça – marquez mes mots, je vous promets que vous serez tellement accro à ça », a-t-elle déclaré à propos de Rel Beauty’s No. Duh baumes à lèvres. « C’est juste si bon, ça sent si bon, ça a l’air si bon. C’est tout ce que vous voulez dans un tube aussi rel-istique. »

Admettant à quel point la beauté est allée « très loin » dans l’industrie au milieu des récits sur l’apparence et la sensation des femmes, Vandenberg, dit qu’en ce qui concerne les marées changeantes de telles représentations embrassant une beauté plus naturelle, il s’agit d’être honnête avec soi-même à travers le plus vous et espère sincèrement que Rel Beauty aide les fans et les consommateurs à ressentir cela. « Je pense vraiment que vos couleurs naturelles, et tout ce que vous avez vous-même, sont si belles et j’ai envie de montrer que c’est très important pour moi », a-t-elle déclaré. « Et c’est pourquoi j’aime ce que j’ai créé, car cela améliore en quelque sorte ce que vous avez déjà. »

Les bas de Noël parfaits pour les fêtes de fin d’année, Rel Beauty est désormais disponible exclusivement sur RelBeauty.com. Pour en savoir plus sur Arielle Vandenberg, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles en matière de divertissement et plus encore.