Arigato Tokyo – AS.com

Soulagement, excitation, espoir… La flamme qui a mis si longtemps à s’allumer ne flamboie plus dans le stade olympique de Tokyo. Parti est un effort colossal pour organiser des Jeux marqués par une pandémie qui a fait quatre millions de morts mais se termine par des champions olympiques proclamés et sans que COVID-19 ne se propage à travers le Japon. Un succès supplémentaire à la voiture de sport. Même s’il n’y avait pas de public non plus à la clôture. L’âme a été mise par les athlètes. Paris 2024 apparaît bientôt… Espérons sans masques et sans 80 000 tests quotidiens.

Les Jeux les plus incertains, ceux qui ont fermé à Tokyo un an après la pandémie attendue, ont mis fin à la certitude pour Espagne avec les mêmes médailles qu’à Rio 2016, 17. Ni en avant ni en arrière. Eh bien la seconde. Pas si bon le premier car de 20 à Athènes 2004 il s’en est sorti à 19 à Pékin 2008, à 18 à Londres 2012 et à 17 lors des deux derniers rendez-vous. À travers la crise économique qui a réduit les subventions gouvernementales et a énormément touché le sport.

Sandra Sánchez a porté le drapeau d’une délégation qui se termine par trois médailles d’or, sept d’argent et six de bronze à la 22e place d’un tableau des médailles que les États-Unis ont dominé après un sprint lors de la finale dimanche où ils ont dépassé la Chine par une médaille d’or (39 contre 38). Le champion olympique de karaté est monté sur la plus haute marche du podium, tout comme Alberto Ginés (escalade) et Fátima Gálvez et Alberto Fernández (piège de tir mixte). Seul trois contre sept à Rio, ce qui a fait chuter de huit places au classement. Huit médailles « chocolat » auraient changé le paysage du bronze. Et 42 diplômes (parmi les huit premiers), quatre de plus qu’en 2016, indiquent que le niveau est encore très homogène cinq ans plus tard.

Sandra Sánchez, porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture. Centre d’excellence

L’Espagne a découvert une étoile dans Adriana Cerezo (argent en taekwondo à 17 ans), vibré aux sauts de deux collègues, Ray Zapata et Ana Peleteiro, assisté à la récupération de la voile (deux bronzes), a confirmé la force du canoë avec Saul Craviotto ascension de l’Olympe avec cinq médailles … et amèrement rejeté Pau Gasol (qui aura désormais un fauteuil au CIO) déjà Marc s’est arrêté par les États-Unis et Raúl Entrerríos avec un bronze.

Sans Usain Bolt ou Michael Phelps, Simone Biles est devenue humaine avec ses problèmes d’anxiété mais il a pu finir par accrocher joyeusement le bronze à la barre. Un triomphe. Caeleb Dressel a régné avec cinq médailles d’or dans la piscine et Emma McKeon obtenu sept médailles. Sur le tartan, trois flashs en forme de records de Karsten Warholm et Sydney MLaughlin (400 haies) et triple Yulimar Rojas illumine le stade. Aussi le doublet de Elaine Thompson-Herah en 100 et 200 et l’irruption de l’italien marcell jacobs à 100.

Thomas Bach, président du CIO, a rappelé quelques mots du fondateur, le baron Pierre de Coubertain : “Les Jeux sont un pèlerinage vers le passé et un acte de foi en l’avenir.” “Tokyo 2020 a donné à notre monde fragile foi en l’avenir”, a remercié l’Allemand. Arigato Tokyo. Merci d’avoir rendu les Jeux à l’humanité. L’espoir.