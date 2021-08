Ariya Jutanugarn dirige le Trust of Golf Scottish Women’s Open

Azahara Muñoz, aujourd’hui en Ecosse.

Ariya jutanugarn (-9) est un leader exceptionnel de la Trust of Golf Scottish Women’s Open après le deuxième jour. La golfeuse thaïlandaise, qui a déjà montré à d’autres occasions à quel point elle se débrouillait bien sur les links, a livré ce vendredi une carte fabuleuse de 66 coups, la meilleure de la journée de loin dans le Liens Dumbarnie. Le deuxième meilleur résultat d’une journée marquée par le vent et le froid a été de 68 pour Esther Henseleit Oui Jeongeun Lee 6. Seuls neuf joueurs ont perdu 70 coups.

Jutanugarn a trois coups d’avantage sur Charley Hull (-6), Emily Pedersen (-6) et Atthaya Thitikul (-6), un autre Thaï. La présence au sommet de Hull et Pedersen est une excellente nouvelle pour Catriona Matthew, puisque les deux ont leur place sûre dans la Solheim Cup. A deux semaines de la clôture de la date limite pour être à la Solheim, il est inévitable de lire ce tournoi. sous cette clé. Dans ce sens, Azahara Munoz (-1) a révélé aujourd’hui au sud de St Andrews, la terre de Matthew, qu’elle est prête à se battre pour être dans l’Ohio jusqu’à son dernier souffle. Il a livré une superbe carte de 70 coups et s’est placé dans le top 30, à quatre coups du top 5, avec encore beaucoup à dire dans cette phase finale du combat.

À cet égard, la grande victime en Finlande est Sanna nuutinen. Le Finlandais, qui occupe la deuxième place des deux qui sont attribuées pour les points de la Tour Européen Dames, a été laissé de côté et pourrait être dépassé cette semaine. Elle a été très tendue toute la journée, et malgré son expérience elle serait une recrue dans la grande confrontation entre l’Europe et les Etats-Unis. La pression est forte. Aujourd’hui, il a fait 78 coups et n’a même pas été près de faire la coupe.

Oui ils ont Carlota Ciganda (-1), qui a fait 71 coups sûrs, et Nuria Iturrioz (+1), qui en a fait 75. Nous aurons donc trois Espagnols le week-end en Ecosse.

Parmi les joueuses qui se battent pour une invitation de Catriona Matthew à Solheim, l’Allemande Caroline Masson, qui a pris sa retraite dans un mauvais jour, et Jodi Ewart (+4) ont été écartées du terrain. En revanche, ils ont dépassé Cowan (+1), Hewson (+1), Sagstrom (+1), Reid (+1), Hall (PAR), Law (-1), Maguire (-1), Madsen (-3 ) ou Noordqvist (-3).

Quant aux grands favoris à l’emporter a priori, les mieux placés sont Jeongeun Lee 6 (-5) ou Yuka Saso (-5), évidemment au-delà d’Ariya, Hull, Pedersen ou Thitikul, qui sont déjà très haut.

L’après-midi a été particulièrement sanglante et a beaucoup affecté les Espagnoles qui sont venues jouer bien après midi, comme Haragn Lee, María Hernández, Noemí Jiménez ou Carmen Alonso.

