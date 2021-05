Ariznabarra gagne 5-1 contre Urgatzi KK

29/05/2021 à 21:18 CEST

le Ariznabarra a battu le Urgatzi lors de la dernière réunion tenue au Ariznabarra, qui s’est terminé sur un score de 5-1. le Ariznabarra est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-0 lors du match précédent contre Tolosa CF et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, Urgatzi KK perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Lagun Onak et était sur une séquence de quatre défaites consécutives. Avec ce score, l’équipe de Vitoria est neuvième, tandis que le Urgatzi KK il est dixième après la fin du match.

La première partie du duel a débuté de manière imbattable pour l’équipe Lasarte, qui a donné le coup d’envoi dans le Ariznabarra avec un objectif de Urquiza à la 19e minute. Ariznabarra à travers un peu de Sannadi à la 30e minute, clôturant ainsi la première partie avec un 1-1 à la lumière.

La deuxième période a débuté face à l’équipe de Vitoria, qui est revenue du duel grâce à un but de noble aristocrate quelques minutes après la reprise du jeu, plus précisément à la minute 48. Encore une fois, l’équipe locale a marqué à la minute 65 avec un but de Ortiz. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe locale a augmenté, augmentant les distances au moyen d’un objectif de Ismaël à la 73e minute. Ariznabarra, qui s’est distancié par un but de Riverol à 78 minutes, concluant la confrontation sur le score de 5-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Ariznabarra a donné accès à Zannouti, Ismaël, Riverol Oui Lomba pour Viana, Sannadi, Orobio Oui Molero, Pendant ce temps, il Urgatzi KK a donné accès à Javier Béjarano, Boueux, Arkaitz Pinilla Oui Aitor gomez pour Iker Hernando, Javier Béjarano, Xabier Calvoecheaga et Iker Erdozain.

L’arbitre a montré un total de neuf cartons : quatre cartons jaunes au Ariznabarra, spécifiquement à Sannadi, Ortiz, Jon aizpuru Oui noble aristocrate et quatre à Urgatzi (Jon arizaleta, Iker Erdozain, Xabier Calvoecheaga Oui Xabier Armentia). De plus, il y avait un carton rouge pour Jon Arizaleta (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Ariznabarra il obtient 23 points et le Urgatzi avec 11 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Somorrostro, Pendant ce temps, il Urgatzi KK jouera contre lui Sodupe.

Fiche techniqueAriznabarra :Guillermo Gonzalez, Euken Herrojo, Orobio (Riverol, min 67), Molero (Lomba, min 75), Hidalgo, Sannadi (Ismael, min 67), Viana (Zannouti, min 64), Castillo, Ortiz, Valenzuela et Jon aizpuruUrgatzi KK :Endika Saez De Eguilaz Pulido, Josu Saez Galparsoro, Jon Arizaleta, Aitor Lucas, Xabier Calvoecheaga (Arkaitz Pinilla, min.61), Urquiza, Iker Erdozain (Aitor Gomez, min.70), Xabier Armentia, Jesus Extremiana, Simancas et Iker Hernando (Javier Bejarano, min.53)Stade:AriznabarraButs:Urquiza (0-1, min. 19), Sannadi (1-1, min. 30), Hidalgo (2-1, min. 48), Ortiz (3-1, min. 65), Ismael (4-1, min. 73) et Riverol (5-1, min. 78)