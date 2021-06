Arizona AG exhorte les propriétaires d’hôtels à ne pas laisser ICE convertir la propriété pour héberger 1 200 migrants .

Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a exhorté les propriétaires fonciers à ne pas contracter avec les agents de l’immigration pour détenir environ 1 200 migrants dans un hôtel à Scottsdale, en Arizona, dans une lettre envoyée mercredi.

Brnovich a critiqué l’administration Biden pour sa gestion de l’augmentation de la migration vers la frontière sud et a déclaré que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ne devrait pas être autorisée à convertir la propriété en un centre de détention de 72 heures en raison des effets négatifs possibles sur le quartier.

“Le président utilise l’Arizona comme une expérience avec ses politiques frontalières imprudentes”, a déclaré Brnovich à la Daily Caller News Foundation. «Je continuerai à défendre les habitants de l’Arizona et à faire tout mon possible pour arrêter la tentative de l’administration Biden d’abolir l’ICE. Nous en paierons tous le prix, non seulement avec l’argent de nos impôts, mais aussi avec notre sécurité nationale et la sécurité de nos familles. »

Aujourd’hui, j’ai envoyé une lettre aux parties concernées les exhortant à rejeter un projet de contrat avec le DHS qui convertit un hôtel de Scottsdale en un centre de détention ICE pouvant accueillir jusqu’à 1 200 migrants adultes et enfants. Voir ma déclaration ci-dessous. Lettre : https://t.co/u0C5fEzGUs pic.twitter.com/aRInOUe1gb – Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) 2 juin 2021

Les migrants hébergés dans des hôtels de la région sont inscrits dans une procédure d’immigration légale, aurait déclaré un porte-parole de l’ICE à KNXV Phoenix.

Brnovich et les propriétaires s’inquiètent des risques potentiels pour la sécurité publique si un migrant dangereux pouvait quitter le centre de détention ou si l’un des migrants était libéré dans la communauté, selon la lettre. Brnovich a également critiqué la décision de l’administration Biden de limiter l’application de l’ICE aux criminels graves, créant ainsi la possibilité que ceux qui ont été inculpés mais pas encore condamnés puissent être libérés.

“Les causes profondes de la crise actuelle sont des problèmes de l’administration Biden, y compris des politiques qui ont paralysé administrativement – et intentionnellement – l’importante mission d’application de la loi de l’ICE et incité l’immigration illégale”, a déclaré Brnovich dans la lettre.

Brnovich a ajouté que le gouvernement local devrait étudier l’impact potentiel du centre de détention étant donné sa proximité avec des complexes d’appartements, des résidences pour personnes âgées et une école maternelle et secondaire.

Le propriétaire profiterait probablement du contrat fédéral, mais exigerait que la propriété soit rezonée ou qu’une dérogation soit accordée, selon la lettre.

Les propriétaires ont signé un accord avec le groupe à but non lucratif Endeavours, qui passe un contrat avec ICE, a rapporté l’Arizona Republic. Le porte-parole d’Endeavours, Ben Miranda, a déclaré que l’accord avec l’ICE était en cours de finalisation et que la propriété fonctionnerait comme un “centre de station familiale d’urgence” pour les migrants.

Les propriétaires ont déposé le bilan et ont fait défaut sur les paiements hypothécaires, selon la République de l’Arizona. La société de prêts hypothécaires a déposé une plainte pour tenter d’empêcher la propriété de devenir un centre de détention en invoquant des restrictions de zonage.

Endeavours prévoit de jumeler les migrants de l’établissement avec des sponsors à l’intérieur des États-Unis et de financer leur transport pour les rencontrer, a déclaré Miranda à l’Arizona Republic. Il a ajouté que les responsables de l’ICE assureront la sécurité de la propriété et que les migrants ne seront pas autorisés à partir.

Endeavours a précédemment obtenu un contrat de 530 millions de dollars avec l’agence fédérale chargée de la détention des enfants migrants non accompagnés après avoir embauché un ancien responsable de l’ICE et conseiller de l’équipe de transition Biden, a rapporté le DCNF.

Ni ICE ni Endeavours n’ont répondu à la demande de commentaires du DCNF.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]