Arjen Robben revient d’une blessure et recueille deux passes décisives

Arjen Robben est une merveille. La légende du Bayern Munich est sortie de sa retraite l’été dernier pour aider son club d’enfance, le FC Groningen, à traiter le COVID-19, et il a immédiatement semblé que cette décision allait porter ses fruits pour tout le monde. Lors du premier match de la saison, Robben était dans le onze de départ contre un autre de ses anciens clubs, le PSV Eindhoven.

Puis, désastre. Robben a été blessé en première mi-temps et a été éliminé à la 30e minute. Il semblait que les choses n’étaient pas censées être. Il n’y aurait pas de conte de fées mettant fin à sa carrière.

Sept mois et cinquante-six minutes après avoir quitté le banc plus tard, Robben a été mis dans la formation de départ dimanche contre le FC Emmen. Le joueur de 37 ans verserait des larmes après le match lors d’une interview avec ESPN, mais c’étaient des larmes de joie. Robben a été formidable ce jour-là, récoltant deux passes et passant 80 minutes alors que Groningen gagnait 4-0.

«C’était juste un long chemin. On espère plus, on attend plus. Ensuite, c’est dur et difficile. Et j’ai continué à me battre. Robben a poursuivi: «Et puis il y a un match comme aujourd’hui et je peux participer et m’amuser pendant 75 minutes comme un enfant et cela peut toujours être important pour l’équipe avec deux passes – oui, alors je suis heureux.»

Le résultat est grand pour Groningen. Cela les déplace de six points d’avance sur la dernière place dans les éliminatoires à quatre équipes que l’Eredivisie utilise pour décider de la dernière équipe à entrer en Europe la saison prochaine. À deux matches de la fin, un seul point assurera une place en séries éliminatoires à Groningen.

Vous pouvez regarder les moments forts du match ci-dessous; cependant, si vous souhaitez voir les deux passes de Robben, la première arrive à 7h00 et la seconde à 8:25.