ARK achète 246 millions de dollars d’actions Coinbase et ajoute COIN à trois ETF

Trois fonds négociés en bourse offerts par ARK Invest de Cathie Wood ont acheté 749 205 actions de Coinbase Global, Inc (COIN) pour une valeur totale d’environ 246 millions de dollars.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) détient désormais 512 535 actions COIN, tandis que l’ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) a acheté 147 081 actions et l’ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) a acheté 89 589 actions.

Les fonds d’ARK n’étaient pas les seuls ETF à accumuler des COIN, l’ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) participant également à l’action. BLOK fait partie des ETF les plus actifs dans l’espace crypto, avec sept de ses 10 plus grandes allocations opérant dans l’industrie de la blockchain et représentant un tiers de l’ensemble de son portefeuille.

On dirait que $ BLOK l’a acheté aussi. Cela doit être un record pour que la plupart des ETF détiennent une action le premier jour de négociation. Même les ETF introduits en bourse attendent quelques jours. https://t.co/nHqc5cwj6m – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 15 avril 2021

La cotation directe très attendue de Coinbase a eu lieu le 14 avril, avec COIN faisant ses débuts sur le Nasdaq pour 381 $. Alors que les actions ont rapidement bondi de 12,5% à 429,54 $ pour marquer brièvement une valorisation totale de plus de 112 milliards de dollars, COIN s’est ensuite effondrée pour trouver un support à environ 315 $.

COIN a changé de mains pour la dernière fois pour 345,51 $.

ARK a été fondée par la gestionnaire de fonds vétéran Cathie Wood en 2014 et avait amassé plus de 50 millions de dollars d’actifs en février 2021. Son fonds ARKW est en hausse de 161% l’année dernière, tandis que ARKK est en hausse de 152% et ARKF de 138% .

Plus tôt ce mois-ci, les analystes représentant ARK ont prédit que la valorisation boursière de Bitcoin dépassera celle de l’or.