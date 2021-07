Ark ajoute à l’exposition Bitcoin en achetant 8 millions de dollars d’actions en niveaux de gris Crypto new media

in

http://bitcoinmagazine.com/.image/c_limit,cs_srgb,h_1200,q_auto:good,w_1200/MTgyNTY0NjgzMTU1MjUyNTg1/screen-shot-2021-07-20-at-102637-am.png

Ark Invest a acheté lundi plus de 310 000 actions du Grayscale Bitcoin Trust pour une valeur de près de 8 millions de dollars.

La société de gestion d’actifs Ark Invest a acheté lundi plus de 310 000 actions du Grayscale Bitcoin Trust pour son ETF Internet de nouvelle génération ARK (ARKW) à 25 $ par action, selon les dossiers publiés par ARK Investment Management.

Avec chaque part de GBTC échangeable contre 0,000939767 bitcoin, l’achat valait près de 8 millions de dollars au moment de la publication.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un bouleversement compte tenu de la taille du portefeuille d’Ark, le moment choisi pour le déménagement est remarquable, car la dernière fois que le prix du bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $, la société, dirigée par la PDG Cathie D. Wood, a acheté plus d’un million GBTC pour l’ETF ARKW.

En effet, Wood semble avoir l’intention d’augmenter son exposition au bitcoin, car cette décision fait suite à l’ajout par sa société de plus de 70 000 actions Coinbase à sa position.

Sous la direction de Wood, Ark a accru son exposition aux entités publiques liées au GBTC et au Bitcoin telles que Square et Coinbase tout au long de la récente baisse.

La plus grande position d’Ark liée au Bitcoin est Tesla, avec une position d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, bien qu’Ark ait investi dans Tesla avant la décision de cette société d’ajouter le bitcoin à son bilan en 2021.

La quatrième position d’Ark est Square, avec une allocation évaluée à un peu plus d’un milliard de dollars, et de nombreux analystes ont noté comment Wood a ajouté aux avoirs d’Ark’s Square à la suite des plans de Dorsey pour créer des applications Defi et un portefeuille open source pour Bitcoin.

(Aucune déclaration officielle n’a lié les informations, bien qu’elles aient été largement diffusées dans les médias.)

Enfin, la troisième plus grande participation liée à Bitcoin d’Ark est son investissement dans Coinbase – elle détient un peu plus de 900 millions de dollars d’actions. Notamment, Ark n’a renforcé sa position sur Coinbase qu’à la suite de l’offre publique de la société et de la baisse du cours de son action à environ 220 $ par action.

Pourtant, certains diront que les dernières acquisitions liées au bitcoin de Wood ont prouvé la stratégie d’Ark consistant à offrir une valeur à long terme avec une «faible corrélation avec les stratégies d’investissement traditionnelles».

Wood, Jack Dorsey et Elon Musk discuteront de Bitcoin lors de la très attendue conférence numérique « ₿ Word » mercredi.

Image de Cathie Wood via Ark Invest YouTube