ARK de Cathie Wood vend des actions de Tesla, Facebook, Amazon, JD.com tout en ajoutant plus d’actions Twitter

Le Dow Jones, le S&P 500 et l’indice NASDAQ ont grimpé en flèche lundi, inversant certaines des pertes subies plus tôt la semaine dernière. Alors que les indices montaient en flèche, ARK Investment Management de Cathie Wood a vendu de grands noms tels que Facebook, Amazon et Tesla Inc d’Elon Musk. ARK Investment a également vendu des actions de JD.com alors que la déroute technologique chinoise se poursuit. Tous les grands noms vendus par ARK Investment de Cathie Wood ont chuté de 3 à 13 % au cours des cinq derniers jours. D’un autre côté, ARK Investment a acheté davantage d’actions de Twitter, s’ajoutant à celles achetées après l’arrivée de Parag Agrawal en tant que PDG.

Facebook, Amazon Tesla vendu

Dans l’ETF phare ARK Innovation (ARKK), Cathie Wood a vendu 33 919 actions de Tesla Inc. Tesla d’Elon Musk a chuté de près de 12% au cours de la dernière semaine. Malgré le mouvement haussier tracé par les indices lundi, le titre a perdu 0,59%. Tesla est la plus grande participation d’ARKK, selon S&P Capital IQ avec plus de 2 millions d’actions détenues.

En outre, les actions de JD.com ont été vendues par l’ETF ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ). ARK a vendu 151 321 actions de la société. ARKQ ETF détenait plus de 1,2 million d’actions de JD.com à la fin du mois d’octobre de cette année, représentant près de 4 % des avoirs de l’ETF. Les actions américaines de dépôt de JD.Com cotées sur l’indice NASDAQ ont chuté de près de 13,7% au cours des cinq dernières séances de bourse. Lundi, JD.Com était en baisse de 3,5%.

Des actions Facebook ont ​​également été vendues par Cathie Wood lundi, réduisant sa position dans le géant des médias sociaux de son ETF Internet de nouvelle génération ARK (ARKW). 64 248 actions de Facebook ont ​​été vendues lundi, selon la mise à jour quotidienne de l’ETF d’ARK. L’ETF détenait 283 553 actions de Meta (Facebook) à la fin du mois d’octobre de cette année. L’Amazon de Jeff Bezos était également dans la ligne de mire, avec 1 796 actions vendues par ARK Investment à partir de leur ETF ARK Fintech Innovation.

Ajoute plus de partages Twitter

D’un autre côté, Cathie Wood a ajouté plus de parts de Twitter à son ETF ARK Fintech Innovation. Selon la mise à jour, ARK a acheté 230 883 actions Twitter lundi. Au cours des cinq derniers jours, l’action Twitter a chuté de plus de 2%. Cependant, lundi, le script a zoomé de plus de 5,7%. ARK Investment avait acquis la semaine dernière 1,1 million d’actions Twitter d’une valeur de 48,9 millions de dollars.

