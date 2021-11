Ark, Dead by Daylight, Rust et War Thunder prendront en charge le Steam Deck de Valve

L’ordinateur de poche Steam Deck à 400 $ de Valve fonctionne sous Linux, mais il peut également jouer à des jeux Windows. Beaucoup, en tout cas ! Certains des plus gros jeux sur Steam utilisent un logiciel anti-triche qui ne fonctionne pas bien avec la couche de compatibilité Proton qui permet aux jeux Windows de fonctionner. Cela change cette année, avec Easy Anti-Cheat (EAC) d’Epic et BattlEye confirmant à The Verge que le support est en route, et Epic dit que cela ne prend que « quelques clics ». Valve dit que l’assistance BattlEye est aussi simple qu’un e-mail.

Mais les développeurs de jeux laisseront-ils leurs jeux profiter ? Pas nécessairement! Nous avons contacté tous les développeurs de tous les meilleurs jeux EAC et BattlEye sur Steam. Au départ, seuls quatre d’entre eux nous ont donné un oui catégorique, mais il semble que nous en ayons au moins un de plus en route.

Voici l’état actuel de chacun.

7 jours pour mourir — Pas de commentaire

« Nous n’avons aucun commentaire à ce sujet pour le moment. Notre jeu est encore en développement. Comme nous sommes toujours en Alpha, nous ne sommes pas prêts à donner un oui ou un non définitif pour le moment », a déclaré à The Verge un porte-parole du développeur The Fun Pimps.

Apex Legends — Pas encore de réponse

« Nous vérifions avec l’équipe Respawn à ce sujet et vous répondrons dès que nous aurons une mise à jour », a déclaré un représentant à The Verge le 28 septembre. Nous n’avons pas eu de réponse depuis.

Ark: Survival Evolved – Terminé, novembre 2021

« Oui, nous prévoyons de mettre à jour les paramètres ARK pour activer le réglage anti-triche de Battleye pour Steam Deck », a déclaré un représentant de Studio Wildcard à The Verge. En novembre, Valve a révélé qu’Ark avait déjà obtenu du soutien.

Désert noir — Pas encore de réponse

« Je vérifie avec nos développeurs en ce moment et je vous répondrai dès que possible », a déclaré un représentant de Pearl Abyss à The Verge le 3 octobre. Nous n’avons pas eu de réponse depuis.

DayZ – Provisoirement oui

DayZ était à l’origine un peut-être, mais la réponse est maintenant fondamentalement un oui. « Si tout fonctionne comme prévu, nous entendons activer la prise en charge anti-triche de Battleye pour Proton/Linux », a déclaré un représentant de Bohemia Interactive à The Verge, affirmant que l’équipe souhaite tester et s’assurer que le changement ne causera pas de problèmes.

La réponse initiale était moins prometteuse : « À ce stade, c’est un « peut-être » pour nous – nous évaluons toujours Proton dans son ensemble et ne pouvons pas encore nous engager sur quoi que ce soit », a déclaré un représentant à The Verge en octobre.

Mort à la lumière du jour – Oui

« Je peux confirmer que nous prévoyons de mettre à jour notre EAC pour prendre en charge le Steam Deck à l’avenir, mais nous ne pouvons pas confirmer de date de sortie pour le moment », a déclaré un représentant de Behaviour Interactive à The Verge.

Destin 2 — Pas encore de réponse

«Nous avons essayé de réduire cela. Nous n’avons rien à partager pour le moment, aujourd’hui, mais nous continuerons », a déclaré un représentant de Bungie à The Verge le 3 octobre. Nous n’avons pas eu de réponse depuis.

Les gars de l’automne — Pas de commentaire

Même s’il appartient à Epic Games, la société affirmant que le support EAC devrait prendre « quelques clics seulement », Mediatonic ne s’engagerait pas dans une mise à jour pour Fall Guys.

« Merci de nous avoir contactés, mais pour le moment, nous ne ferons aucun commentaire », a déclaré un représentant de Mediatonic à The Verge.

Halo : The Master Chief Collection — Pas de commentaire

« Je n’aurai rien à partager ici, j’en ai peur », a déclaré un représentant de Microsoft à The Verge.

Hunt: Showdown – Aucune réponse du tout

Crytek n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Paladins et Smite — Peut-être, mais pas cette année

« Nous n’avons actuellement pas de calendrier disponible, mais nous espérons fournir une telle assistance dans un proche avenir », a déclaré un représentant de Hi-Rez Studios à The Verge, ajoutant :

Bien que nous ayons fait activement des recherches sur le sujet, il est peu probable que ce soutien se produise d’ici le lancement de Steamdeck en décembre. Même si nos jeux partagent certaines similitudes, chacun d’entre eux nécessite sa propre implémentation qui est nettement plus délicate que la modification de certains paramètres dans le SDK. Hi-Rez est fier d’avoir ses jeux disponibles sur plusieurs plates-formes et consoles, nous espérons donc être en mesure de fournir un tel support dans un proche avenir.

PUBG — Pas de commentaire

« L’équipe n’a pas de commentaire à faire à ce sujet », a déclaré un représentant de Krafton à The Verge. Nous n’avons reçu aucune réponse après avoir recontacté en novembre. PUBG utilise BattlEye, et Valve prétend l’activer pour Proton est aussi simple que d’envoyer un e-mail.

Rainbow Six: Siege — Pas de commentaire

« Nous n’avons rien à partager pour le moment », a déclaré un représentant d’Ubisoft à The Verge. Nous n’avons reçu aucune réponse après avoir recontacté en novembre. R6 Siege utilise BattlEye, et Valve prétend l’activer pour Proton est aussi simple que d’envoyer un e-mail.

Rouille — Oui

« Oui, nous y travaillons. En espérant être terminé au moment où le Deck sortira, sinon ce sera très bientôt après », a déclaré Garry Newman, fondateur de Facepunch Studios, à The Verge.

War Thunder – Oui

« Oui, nous prévoyons de faire tout notre possible pour nous assurer que War Thunder fonctionne sur Steam Deck », a déclaré Anton Yudinsev, co-fondateur de Gaijin Entertainment, à The Verge.

Nous mettrons à jour cette histoire car de plus en plus de jeux de premier plan offrent un oui ou un non à la prise en charge de l’anti-triche sur Linux/Proton en général, et le Steam Deck en particulier.

Mise à jour du 9 novembre : Mise à niveau de DayZ vers un oui provisoire et a souligné le manque de réponse des autres développeurs.