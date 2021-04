Ark et Square disent que l’exploitation minière de Bitcoin pourrait être bonne pour l’environnement

Ark Invest de Cathie Wood et Jack Dorsey’s Square ont conclu l’enquête sur l’impact de l’exploitation minière de Bitcoin sur l’environnement. Son résultat était complètement différent de l’opinion du public sur l’extraction de Bitcoin en ce qui concerne l’environnement.

La collaboration de recherche a montré que l’exploitation minière de Bitcoin incite à l’utilisation d’énergies renouvelables. En d’autres termes, l’extraction de Bitcoin pourrait être bonne pour l’environnement, malgré la vision générale de son impact environnemental négatif.

Le réseau Bitcoin pourrait agir comme un “ acheteur d’énergie unique ”

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Dans un tweet mercredi, Wood a déclaré que les résultats de ses recherches ont révélé qu’avec les technologies d’intelligence artificielle et le crypto-minage, “l’adoption des énergies renouvelables est susceptible de s’accélérer!”

Au contraire, certaines études récentes montrent que l’extraction de Bitcoin consomme beaucoup d’énergie en raison du réseau d’ordinateurs assemblés pour résoudre des problèmes mathématiques afin de créer un jeton.

Une analyse particulière de l’Université de Cambridge indique que la consommation annuelle d’électricité de Bitcoin (BTC) est supérieure à la consommation générale d’électricité de toute l’Argentine.

Cependant, l’équipe d’Ark and Square montre que les résultats et les discussions sur l’impact environnemental négatif de Bitcoin ne racontent pas toute l’histoire. Les deux équipes d’enquête ont collaboré à l’enquête pour renforcer leur point de vue. Ils ont également publié une note de service, affirmant que les fonctions réseau de Bitcoin pourraient fonctionner comme un “ acheteur d’énergie unique ” capable de développer des solutions plus propres.

Bitcoin peut ajouter plus d’énergie renouvelable au réseau

Brett Winton, qui est le directeur de recherche d’Ark, a ajouté que l’extraction de crypto peut augmenter les investissements dans l’énergie solaire. Cela garantira la disponibilité d’une plus grande quantité d’énergie renouvelable sur le réseau.

En effet, l’exploitation minière de Bitcoin peut produire plus d’électricité à partir de sources renouvelables sans carbone, selon la recherche.

ARK a beaucoup investi dans des actions liées à la cryptographie, la plus récente ayant eu lieu la semaine dernière, lorsqu’elle a acheté les actions récemment négociées de Coinbase. Et lors d’une table ronde, Wood a estimé que la valeur marchande du Bitcoin pourrait être beaucoup plus élevée que le niveau de mille milliards de dollars qu’il a récemment atteint.