ARK Innovation ETF de Catherine Wood : Qu’est-ce qui en fait une opportunité d’investissement unique sur le marché boursier américain ?

ARKK offre aux investisseurs l’opportunité de s’exposer dans des entreprises à la pointe de l’innovation.

L’un des plus populaires de tous les fonds négociés en bourse aux États-Unis est le FNB ARK Innovation dirigé par Catherine Wood (ticker ARKK). L’ETF phare d’Ark Investment Management avec près de 25,52 milliards de dollars d’actifs sous gestion est coté à la bourse NYSE Arca. Le fonds est connu pour avoir pris des paris technologiques à long terme dans son portefeuille. En 2020, ARKK avait gagné plus de 150% tandis que le rendement annualisé sur 5 ans a été supérieur à 40% pour le fonds. Actuellement, ARKK est coté à environ 117,14 $, en hausse de 0,86 % par rapport à la clôture précédente. Selon la note de produit d’ARKK, le fonds se concentre sur la conviction d’ARK que l’innovation est la clé de la croissance. L’ETF ARK Innovation est construit sur les investissements fondamentaux qui présentent les meilleures opportunités risque-rendement des thèmes basés sur l’innovation d’ARK.

Fonds ARKK

ARKK est un fonds négocié en bourse (ETF) activement géré qui recherche une croissance du capital à long terme. Il cherche à atteindre cet objectif d’investissement en investissant dans des circonstances normales principalement (au moins 65% de ses actifs) dans des titres de participation nationaux et étrangers de sociétés qui sont pertinents pour le thème d’investissement d’ARKK d’innovation de rupture. ARK définit « l’innovation de rupture » ​​comme l’introduction d’un nouveau produit ou service technologiquement activé qui change potentiellement la façon dont le monde fonctionne.

Exposition à l’industrie

Les entreprises au sein d’ARKK comprennent celles qui dépendent ou bénéficient du développement de nouveaux produits ou services, des améliorations technologiques et des progrès de la recherche scientifique dans les domaines des technologies de l’ADN, de l’innovation industrielle dans les domaines de l’énergie, de l’automatisation et de la fabrication, l’utilisation accrue de la technologie partagée, infrastructures et services, et technologies qui rendent les services financiers plus efficaces.

Aperçu du fonds

Ratio des dépenses : 0,75 %Nombre de participations : 35-55Gestionnaire de portefeuille : Catherine D. Wood

En ce qui concerne la capitalisation boursière des entreprises, l’ARKK détient près de 80% de sociétés à méga-capitalisation (100 milliards de dollars +) et à grande capitalisation (10 à 100 milliards de dollars). Les technologies de l’information, les soins de santé et les services de communication occupent près de 80 pour cent des actifs du fonds. Au 30 juin 2021, les 10 principaux titres comprenaient : Tesla, Roku, Teladoc Health, Square, Zoom Video Communications, Shopify, Twilio, Coinbase Global, Spotify Technology, Unity Software ARKK offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer dans des entreprises conduire l’innovation.

Le fonds vise à capter la croissance à long terme avec une faible corrélation entre les rendements relatifs et les stratégies de croissance traditionnelles et une corrélation négative avec les stratégies de valeur. ARKK offre une alternative moins coûteuse aux fonds communs de placement avec une véritable gestion active dans un fonds négocié en bourse qui investit dans des thèmes en évolution rapide. Contrairement aux indices traditionnels, il peut être un complément aux stratégies traditionnelles de valeur ou de croissance. Avant d’envisager d’investir dans ARKK, sachez que ce n’est peut-être pas le fonds d’actions typique, car le risque-rendement peut être légèrement supérieur à celui d’autres fonds.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.