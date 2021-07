Ark Invest a acquis plus de 140 000 actions de confiance Bitcoin en niveaux de gris lors d’un crash, selon des rapports

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’achat par Ark Invest correspond à environ 420 BTC via Grayscale Bitcoin Trust. Les analystes soulignent ces actions à la lumière de la peur présente chez les investisseurs moins expérimentés.

La société d’investissement dirigée par Cathie Wood, Ark Invest, a récemment acquis plus de 140 000 actions de Grayscale Bitcoin Trust lors de la baisse d’hier.

Ark Invest acquiert plus de 140 000 actions de Grayscale Bitcoin Trust

Cela a été révélé par Ark Invest dans un registre du commerce publié aujourd’hui, où l’on peut voir le mouvement commercial de la société, qui s’est produit lorsque le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 30 000 USD par unité, au milieu de la peur et de l’incertitude manifestée par de nombreux investisseurs. avec moins d’expérience au sein de cet écosystème.

Il convient de noter que chaque action du Grayscale Bitcoin Trust équivaut à 0,000939715 BTC, donc Ark Invest a été crédité d’au moins 420 bitcoins entre le 19 et le 20 juillet, ce qui correspond au moment de la publication à environ 13 381 000 USD étant donné que la monnaie numérique se négocie à plus de 31 000 USD par unité.

Déménagement intelligent ?

Bien que la hausse du prix du Bitcoin à elle seule ait déjà procuré des gains non négligeables à l’équipe d’Ark Invest, certains analystes et passionnés soulignent qu’il s’agissait d’une décision très intelligente de la part des administrateurs de la société, précisément parce qu’ils ont acquis Bitcoin à un moment donné. dont la monnaie numérique a enregistré des minimums vus pour la dernière fois au début de cette année.

Autre aspect notable, le rachat effectué par Ark Invest a eu lieu la veille de la participation de sa PDG, Cathie Wood, à la conférence principale de l’événement The B World, à laquelle Jack Dorsey et Elon Musk seraient également présents pour discuter de sujets associés avec le situation actuelle du Bitcoin et les défis pour les années à venir.

Pour le moment, malgré le fait que la conférence ait eu lieu il y a quelques heures, le prix du Bitcoin reste fluctuant autour de 31 800 $ US. Il est encore trop tôt pour dire si cet événement a eu un impact sur le marché des devises numériques.

Ark Invest et Bitcoin

Un autre aspect notable des actions d’Ark Invest est que la société a également l’intention de lancer son propre fonds basé sur le Bitcoin coté à la bourse américaine (ETF), pour lequel elle a déjà soumis sa candidature à la Commission de Bolsa y Valores (SEC) plusieurs il y a des semaines.

Les analystes soulignent que le fait qu’Ark Invest se rapproche de plus en plus du marché du Bitcoin constitue une très bonne garantie pour celui-ci, puisque cela attirerait un plus grand nombre d’investisseurs inspirés justement par la trajectoire de l’entreprise de Cathie Wood.

Lors de l’événement The B World, Wood a mis un accent particulier sur la révolution que Bitcoin a générée face à l’économie traditionnelle, en soulignant notamment ses propriétés déflationnistes, la décentralisation de ses opérations et le mérite de jeter les bases d’un nouvel écosystème financier très donner plus de pouvoir au peuple contre le monopole des gouvernements et des entités de pouvoir.

