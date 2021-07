Ark Invest de Cathie Wood achète 300 000 actions supplémentaires du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) Crypto new media

Alors que Bitcoin (BTC) continue de se négocier sous pression, les institutions recommencent à acheter les baisses. Le lundi 19 juillet, Ark Investment de Cathie Wood a acheté 300 000 supplémentaires de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Tel que rapporté par The Street citant la souscription à l’activité de négociation d’Ark, la société d’investissement a acheté 310 067 actions de GBTC au prix de 25 $ par action via l’ETF ARK Next Generation Internet (ARKW). L’achat net s’élevait à près de 7,8 millions de dollars.

Il s’agit d’un deuxième gros achat d’actions GBTC par Ark Investments en un mois. Le mois dernier, Ark a acheté un million d’actions du Grayscale Bitcoin Trust lorsque le prix du BTC a plongé sous les 30 000 $. Ainsi, il est sûr de supposer que chaque fois que Bitcoin se rapproche des niveaux de 30 000 $, Ark fait un pas pour faire plus d’achats.

Fait intéressant, les nouveaux achats surviennent à un moment où il y a tout le buzz autour du déverrouillage des actions GBTC. Même si une pression de vente persiste après le déverrouillage, des géants comme Ark récupèrent plus d’actions à un prix inférieur.

Alors que les investisseurs particuliers à court terme ont été en mode panique en vendant du Bitcoin à perte, les acteurs institutionnels continuent de s’accumuler. Ark Investments n’est pas un cas isolé ! Comme l’a rapporté CoinGape, Rothschild Investments a acheté plus de 100 000 actions du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) au cours du dernier trimestre.

L’affinité de Cathie Wood avec Crypto World

Cathie Wood a été ultra optimiste sur l’avenir à long terme de Bitcoin et de l’espace crypto dans son ensemble. En outre, elle a acquis une immense popularité pour avoir pris des paris audacieux dans l’espace crypto.

Ark Investments de Cathie Wood a été l’un des premiers investisseurs dans Coinbase (NASDAQ: COIN) versant environ 250 millions de dollars lors de son introduction en bourse cette année en avril 2021. Lundi, Ark a également acheté 71 877 actions Coinbase (COIN) supplémentaires. Coinbase est la troisième plus grande holding liée au Bitcoin d’Ark. La société a jusqu’à présent investi près d’un milliard de dollars dans Coinbase.

La plus grande participation d’Ark dans une entreprise exposée au Bitcoin est Tesla (NASDAQ : TSLA). Grâce au fonds ARKW, Ark a investi 2 milliards de dollars dans Tesla avant même que le constructeur de voitures électriques n’ajoute Bitcoin à son bilan.

Vendredi dernier, Ark a également annoncé qu’elle détenait pour 53,6 millions de dollars d’actions Square (SQ) dans plusieurs FNB différents. Cathie Wood s’exprimera avec le PDG de Square, Jack Dorsey, lors de la conférence B-word le mercredi 20 juillet.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.