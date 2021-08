ARK Invest de Cathie Wood n’a pas abandonné toutes les actions chinoises. Ce qu’il possède. 10z viral

Taille du texte

L’application Ping An Good Doctor, présentée en 2018.

Anthony Kwan/Bloomberg

ARK Invest, dirigé par la célèbre sélectionneuse d’actions Cathie Wood, a récemment abandonné la plupart des avoirs chinois de ses fonds négociés en bourse activement gérés. Mais cela ne veut pas dire que le gestionnaire d’actifs a complètement abandonné le marché chinois.

Alors que la Chine est devenue entièrement numérisée dans des domaines tels que le commerce électronique, les paiements mobiles et la livraison de nourriture, les soins de santé ont été une exception. ARK voit d’énormes opportunités dans la numérisation de cette entreprise, selon une étude publiée cette semaine. Il dit que certaines entreprises pourraient en bénéficier grandement.

Le système de santé chinois est depuis longtemps surchargé et les ressources médicales de haute qualité sont rares, a écrit l’analyste d’ARK Yulong Cui. Les établissements les plus grands et de la meilleure qualité représentent moins de 10 % des 30 000 hôpitaux de Chine, mais traitent plus de la moitié des visites totales du pays. Les patients peuvent attendre des jours avant de recevoir des soins des médecins les plus chevronnés et les plus réputés.

Les établissements de santé chinois sont également largement sous-financés. Les dépenses de santé représentent moins de 7 % du produit intérieur brut, à la traîne de la plupart des pays développés, grâce aux faibles taux de remboursement par le gouvernement.

En conséquence, les médecins chinois sont souvent submergés par le travail, mais gagnent beaucoup moins que leurs pairs occidentaux. Cela peut créer des problèmes pour les médecins et les patients. Les médecins ont tendance à surtraiter ou à donner la priorité aux patients qui sont prêts à payer au noir, puis à recevoir des abus ou des menaces physiques de la part de personnes qui n’ont pas obtenu les services dont elles ont besoin.

Une transformation numérique pourrait atténuer certains des problèmes, a écrit Cui. Cela comprend la consultation en ligne, les systèmes de soutien clinique assistés par l’IA, les applications de soins de santé numériques, la livraison à domicile de médicaments sur ordonnance et les plateformes de soins spécialisés. Les médecins seraient plus efficaces et les patients seraient mieux soignés.

Le gouvernement, pour sa part, est à bord. Depuis 2015, Pékin a introduit une série de changements de politique pour orienter davantage de solutions de soins de santé en ligne, selon Cui. Le dernier projet de règles permettrait non seulement la vente d’ordonnances en ligne pour la première fois, mais mettrait également les taux de remboursement des consultations en ligne au même niveau que les tarifs hospitaliers.

Tout cela signifie que les soins de santé en Chine pourraient bientôt atteindre un point d’inflexion pour accélérer la numérisation. ARK estime que les consultations en ligne en Chine sont susceptibles d’augmenter considérablement, passant de 6 % de toutes les visites de soins de santé en 2019 à 50 % d’ici 2025. Cela signifie une croissance plus de 30 fois supérieure, passant de 1,5 milliard de dollars à un marché potentiellement de 50 milliards de dollars.



Ping An Santé et technologie

(1833. Hong-Kong),

Groupe Alibaba Holding

(BABA), et

JD.com

(JD) ont tous leurs propres plateformes numériques de santé. Les entreprises privées dans l’espace connaissent également une croissance rapide. WeDoctor, soutenu par Tencent, par exemple, prévoit d’entrer en bourse à la bourse de Hong Kong plus tard cette année.

Le

ARK Technologie autonome et robotique

ETF (ARKQ) et

ARK Fintech Innovation

ETF (ARKF) détient actuellement des participations dans ces actions. Le reste des fonds d’ARK est resté à l’écart des noms chinois pour l’instant en raison de la volatilité liée aux risques réglementaires. ARK a également été un gros investisseur dans les actions américaines de télémédecine telles que

Téladoc Santé

(TDOC), signalant un optimisme similaire à propos de l’industrie.

