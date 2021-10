Ark Invest rejoint la course BTC Futures ETF, Valkyrie met à jour son prospectus pour une approbation potentielle

Fonds négocié en bourse ETF

L’arche de Cathie Wood jette son chapeau dans le Bitcoin Futures ETF Ring, Valkyrie met à jour le prospectus pour une approbation potentielle ce mois-ci

AnTy14 octobre 2021

Cathie Wood avait rejoint la course des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin Futures avec son ARK 21Shares Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA).

L’ETF prévoit d’investir des contrats à terme Bitcoin sur des bourses de marchandises, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Alpha Architect, un émetteur d’ETF, a déposé le dossier auprès de la filiale américaine de 21Shares AG, basée en Suisse, répertoriée en tant que sous-conseiller. Ark Investment fournira un soutien marketing au sous-conseiller.

« C’est une évidence pour Ark, car ils seront probablement en mesure de le semer instantanément avec environ un demi-milliard qu’ils ont actuellement dans GBTC », a déclaré Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg Intelligence.

« Ark dispose également d’une solide base de jeunes investisseurs qui l’utiliseraient probablement également. La chose la plus proche d’un coup sûr, comme vous le verrez.

Ark Investment a déjà donné son nom à l’ETF adossé physiquement – ​​ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) qui suivrait les performances de la principale crypto-monnaie telle que mesurée par l’indice S&P Bitcoin, selon un dossier de juin.

Mais toutes les tentatives pour obtenir un ETF Bitcoin soutenu physiquement depuis 2013 ont échoué jusqu’à présent, la SEC les rejetant toutes. L’espoir d’un ETF Bitcoin s’est réjoui ce mois-ci grâce au président de la SEC, Gary Gensler, qui a laissé entendre son soutien à un ETF adossé à des contrats à terme qui offre une plus grande protection aux investisseurs depuis des mois maintenant.

L’optimisme entourant l’approbation de l’ETF Bitcoin est ce qui motive actuellement l’action des prix Bitcoin, qui a atteint son plus haut niveau depuis mai. L’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin chez CME a également atteint un nouvel ATH.

Le marché négocie principalement une approbation d’ETF à terme BTC pic.twitter.com/MT1rgnqXFZ – Alex Krüger (@krugermacro) 14 octobre 2021

Depuis que Gensler a annoncé qu’il serait plus disposé à approuver un ETF soumis en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d’investissement, neuf demandes d’ETF à terme Bitcoin ont été déposées à ce jour.

Tout le monde dans l’industrie de la crypto attend maintenant avec impatience le 18 octobre, le jour où la SEC doit se prononcer sur l’ETF ProShares Bitcoin Strategy.

« A notre avis, aucune nouvelle de la SEC au cours de la semaine prochaine n’est positive pour un lancement potentiel d’ETF », a déclaré James Seyffart, analyste ETF chez Bloomberg Intelligence.

Cependant, seuls trois dépôts sont limités aux contrats à terme, dont Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, dont la date limite est le 25 octobre, BlockFi Bitcoin Strategy ETF, dont la date limite n’arrive qu’à la fin de l’année le 22 décembre, cinq jours plus tard, Ark21 SharesBitcoin FNB de stratégie à terme.

Le dépôt d’Ark est en fait le deuxième après Valkyrie qui ne cherche pas à investir dans des fonds cotés au Canada offrant une exposition au bitcoin. Balchunas de Bloomberg a déclaré que la rumeur est que la SEC « veut qu’ils soient strictement des contrats à terme », ce qui donne à Valkyrie une chance d’obtenir une approbation plus élevée que ProShares.

Mercredi, Valkyrie a également mis à jour son ETF à terme bitcoin pour ajouter le téléscripteur BTF, mais les informations sur les frais n’ont toujours pas été ajoutées. Ces types de dépôts de prospectus mis à jour, a déclaré Balchunas, « ne se produisent généralement que lorsque les canards alignés sont prêts à être lancés ».

