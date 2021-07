Ark Investment de Cathie Wood achète un autre lot d’actions Coinbase (COIN)

Cet ajout continu d’actions COIN fait que Coinbase représente désormais 4,59 % d’ARK Innovation ETF (ARKK) Holding.

Ark Investment de Cathie Wood a commencé cette semaine en ajoutant à sa réserve d’actions COIN. Lundi, Ark a acheté 113 043 autres actions de l’échange de crypto-monnaie Coinbase.

Ark a effectué un achat important dès la première semaine de la cotation directe de Coinbase sur le Nasdaq, et depuis lors, ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) et ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ont progressivement ajouté actions.

Au cours des deux dernières semaines, Ark n’a cessé d’acheter des actions COIN, augmentant ainsi son exposition au plus grand échange crypto aux États-Unis.

Cette semaine, les actions COIN ont été ajoutées à l’ETF ARK Fintech Innovation (ARKF) qui investit principalement dans des actions fintech prometteuses. Certains de ses plus gros avoirs incluent Square et PayPal, qui proposent tous deux des services de crypto-monnaie, ainsi que Zillow, Pinterest et Alibaba.

Le fonds a actuellement un actif net de 4,2 milliards de dollars.

Avec cela, Coinbase représente désormais 4,59 % d’ARK Innovation ETF (ARKK) Holdings, au 27 juillet 2021. Coinbase est actuellement le top 10, le 7e plus grand, dans le fonds phare d’ARK Innovation qui investit principalement dans l’innovation de rupture à travers plusieurs les industries.

Tesla est la plus grande participation d’ARKK avec une part de 10,28%, la seule société avec une part à deux chiffres. Le deuxième plus gros avoir de 6,63% est Roku.

Le constructeur de voitures électriques détient Bitcoin dans son bilan et son PDG Elon Musk possède également personnellement BTC, ETH et DOGE. Musk a récemment révélé que son autre société SpaceX est également un détenteur à long terme de Bitcoin. BTC -1,54% Bitcoin / USD BTCUSD 38 259,99 $

Au moment de la rédaction, les actions COIN se négocient à 245,45 $, contre 220,61 $ il y a une semaine, mais encore loin de son premier sommet de 429,54 $.

Pendant ce temps, un recours collectif a été déposé contre Coinbase, ses dirigeants et des investisseurs au sujet de la cotation de la société au Nasdaq. Le procès prétend que les déclarations faites par la société avant son introduction en bourse étaient fausses et trompeuses.

Le procès est au nom des investisseurs concernant les violations possibles de la société des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.