Ark Investment de Cathie Wood parie davantage sur Bitcoin et Ethereum

Ark Investment de Cathie Wood a signalé une augmentation de la propriété de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et Grayscale Ethereum Trust (ETHE) à la fin du deuxième trimestre.

Dans un nouveau dossier auprès de la SEC, Ark a signalé 9 557 723 actions de GBTC, soit une augmentation d’un peu plus de 10 % par rapport aux 8 675 881 actions de GBTC signalées fin mars. En juillet, Ark a acheté un peu plus de 450 000 actions GBTC supplémentaires, qui seraient signalées après la fin du troisième trimestre.

En ce qui concerne les actions ETHE, Ark a déclaré détenir 721 936 actions, ce qui représente un bond de près de 13% par rapport aux 639 069 à la fin du premier trimestre.

Les avoirs combinés d’Ark en GBTC représentent désormais une pondération de 0,65% sur l’ensemble de ses fonds, en baisse par rapport à 0,9% fin mars mais en hausse par rapport à 0,45% en juin.

Grayscale Investments est le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde qui ; Cette semaine encore, le vétéran de l’ETF, David LaValle, a été embauché en tant que responsable mondial de l’ETF pour convertir son fonds Bitcoin de 26,6 milliards de dollars en un fonds négocié en bourse (ETF).

La SEC américaine, quant à elle, n’a pas encore approuvé un seul ETF Bitcoin. Dans une interview avec CNBC cette semaine, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré qu’il s’attendrait à ce que son personnel “examine potentiellement certains dépôts d’ETF concernant l’investissement dans les contrats à terme bitcoin sur le Chicago Mercantile Échangez sous ce que nous appelons dans notre métier la loi de 1940.

La loi de 1940 sur les sociétés d’investissement réglemente les fonds communs de placement et les fonds à capital fixe, qui vise à offrir une protection importante aux investisseurs.

Gensler a partagé mardi une ouverture similaire à un ETF adossé à des contrats à terme Bitcoin au Forum sur la sécurité d’Aspen, après quoi 364 milliards de dollars Invesco et ProFunds, qui gère 60 milliards de dollars, ont déposé des ETF offrant une exposition à Bitcoin via des contrats à terme.

Au cas où vous vous demanderiez si les investisseurs en ETF préfèrent que leurs matières premières soient servies via des contrats à terme ou physiquement, voici les actifs de $ GLD, $ IAU vs $ DGL (futures sur or) pic.twitter.com/QmG1bhJBZ1 – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 5 août 2021

« Je serais choqué si nous n’avons pas [ETF] produit d’ici la fin de l’année », a déclaré Dave Nadig, directeur des investissements et directeur de la recherche d’ETF Trends et de la base de données ETF.

Dans l’interview, Gensler a également fait référence au GBTC, qui, contrairement à un ETF, est un fonds fermé offrant donc une prime ou une remise élevée et n’offrant pas non plus d’avantage fiscal.

«Nous avons déjà des fonds dans l’espace crypto. Le plus grand existe depuis environ sept ans, ce n’est pas un ETF, mais il existe ; sa taille est d’environ 20 milliards de dollars », a déclaré Gensler.

