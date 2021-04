Arkane retarde à nouveau le Deathloop tant attendu

Le développeur Arkane Lyon a repoussé le lancement de son prochain IP Deathloop jusqu’en septembre.

Le studio a révélé la nouvelle dans un message sur Twitter, affirmant qu’il voulait s’assurer que son personnel était en bonne santé et en sécurité. C’est probablement du code pour: “Nous ne voulons pas travailler sur les développeurs tant qu’ils n’ont pas de pannes.” Arkane a également présenté ses excuses pour le retard et a remercié sa communauté pour son soutien.

«Nous nous engageons à assurer la qualité et à préserver les ambitions de notre équipe pour Deathloop tout en garantissant la santé et la sécurité de tous chez Arkane», ont écrit le directeur du jeu Dinga Bakaba et le directeur artistique Sébastien Mitton.

“Nous utiliserons ce temps supplémentaire pour atteindre notre objectif: créer une expérience de joueur amusante, élégante et hallucinante.”

Deathloop a été annoncé pour PlayStation 5 et PC en 2020 avec une fenêtre de sortie initiale fin 2020. À partir de là, le titre a été repoussé jusqu’au 21 mai avant d’atterrir le 14 septembre.

Le titre sera toujours une console exclusive pour PlayStation 5, bien que Microsoft ait acheté la société mère Bethesda ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars et possède donc désormais l’IP Deathloop.

Un certain nombre de titres Bethesda – y compris les franchises Arkane’s Prey et Dishonored – sont arrivés sur Xbox Game Pass. Récemment, Bakaba a déclaré que le service d’abonnement permettra à Arkane de “rester créatif”.

