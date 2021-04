Arkansas House annule le veto du gouverneur du projet de loi interdisant les bloqueurs de puberté trans pour les enfants ⋆ .

La Chambre des représentants de l’Arkansas a voté mardi à une écrasante majorité pour annuler le veto du gouverneur Asa Hutchinson sur un projet de loi qui bloquerait l’utilisation de traitements hormonaux et de médicaments pour arrêter la puberté chez les jeunes enfants. Hutchinson avait opposé son veto à la loi de l’Arkansas Save Adolescents From Experimentation (SAFE) lundi, et a laissé entendre qu’elle était immorale après une campagne d’indignation des militants de gauche.

L’Arkansas House a voté pour annuler le veto par une marge de 71-24, battant la tentative de Hutchinson de bloquer le projet de loi.

RUPTURE: Arkansas House a annulé le veto du gouverneur sur ce projet de loi #arpx https://t.co/Tjxsy6OtYy pic.twitter.com/8NnVwQn8k3 – Jay Bir 🏛📺 (@TheJayBir) 6 avril 2021

Les militants de gauche ont semblé dévastés par la nouvelle mardi, plusieurs exprimant l’espoir ultime que la loi SAFE pourrait d’une manière ou d’une autre être annulée par un juge, bien que ce résultat semble peu probable.

Comme le rapportait le National File lundi, Hutchinson avait qualifié le projet de loi de «produit de la guerre culturelle» qui «bien que bien intentionné, est hors de propos»:

Le gouverneur républicain Asa Hutchinson a annoncé lundi qu’il s’était rangé du côté des militants d’extrême gauche et avait choisi de mettre son veto à HB 1570, qui interdirait l’utilisation de bloqueurs de la puberté, les procédures de remplacement hormonal et la chirurgie de transition sexuelle chez les jeunes enfants. « On m’a dit cette semaine que la nation se tournait vers l’Arkansas parce que j’ai sur mon bureau un autre projet de loi adopté par l’assemblée générale qui est le produit de la guerre culturelle », a déclaré Hutchinson lors d’une conférence de presse. «Je n’ai pas peur de la bataille quand elle est nécessaire et défendable, mais l’action la plus récente de l’assemblée générale, bien que bien intentionnée, est hors de propos et je dois mettre mon veto au projet de loi de la Chambre 1570.» L’Arkansas a fait l’objet d’une intense campagne sur les réseaux sociaux de la part de militants transgenres pour faire pression sur Hutchinson pour qu’il veto le projet de loi.

