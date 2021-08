Arkham sera la série dérivée du film The Batman | Divertissement

in

Il est confirmé que la série dérivée de The Batman aura le titre officiel Arkham.

Petit à petit, des détails sont connus sur la série dérivée du film The Batman qui est en cours de développement pour le service de streaming HBO Max, rejoindre d’autres futurs Série CC comme Peacemaker, le spin off de The Suicide Squad qui sera également réalisé par James Gunn.

Récemment, il a été officialisé quel sera le titre du série dérivée de The Batman. Au fur et à mesure que The Illuminerdi collectionne, la série s’intitulera Arkham, faisant référence à la célèbre maison de fous dans laquelle la plupart des ennemis du Chevalier Noir sont internés.

Pour le moment, le peu qui a été confirmé sur l’intrigue d’Arkham, c’est que la série se concentrera principalement sur la corruption du département de police de Gotham, même si la série sera très différente de ce qui a été vu dans Gotham, comme l’a confirmé son showrunner. Joe Barton.

A travers les réseaux sociaux, Barton a démenti les rumeurs qui circulaient selon lesquelles le complot se concentrerait sur le futur commissaire de Gotham James Gordon et a corroboré que le Série Arkham ne suivrait pas le même schéma que Gotham car, comme il l’a commenté, “personnellement, je ne serais pas si intéressé à refaire une série qui s’est terminée il y a environ 5 minutes”.

Pour sa part, Matt Reeves, directeur de la Le film Batman, a confirmé il n’y a pas longtemps que ce spin-off se concentrera pendant la “première année” du règne de Batman en tant que protecteur de Gotham. pourrait conduire à un éventuel caméo de Robert Pattinson dans la serie.

Pour le moment il n’y a pas de date de sortie pour la série Arkham, avec la première du film The Batman pour le 4 mars 2022.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.