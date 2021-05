ARKK ETF: Évitez le paradis des joueurs d’Ark Investment Management

Avez-vous un problème de jeu? Heureusement non. Mais qu’en est-il des investisseurs particuliers et professionnels qui détiennent des actions dans Cathie Wood’s ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK)?

La plupart des traders basent leurs paris sur les émotions, plutôt que de parier logiquement sur des entreprises de qualité qui semblent sous-évaluées. En fait, des études ont montré que les spéculateurs boursiers partagent des traits alarmants similaires aux joueurs pathologiques.

Alors, qui est le plus gros trafiquant de titres à risque surévalués? L’un des plus grands «risk dealers» dans le domaine des actions de croissance spéculatives surévaluées? Vous l’avez deviné – ARK Investment Management.

Si vous envisagez d’investir dans le fonds négocié en bourse ARKK ou dans tout autre fonds géré par ARK, voici un aperçu de ce dans quoi vous vous engagez.

Indice: ce n’est pas aussi glamour que vous pourriez le penser.

Un aperçu de Ark Investment Management

ARK a été une histoire de croissance spectaculaire en termes de collecte d’actifs sous gestion. AUM est passé à plus de 50 milliards de dollars depuis sa création en 2014. Il semble que sa sélection de titres se fonde simplement sur la théorie selon laquelle «l’innovation cause des perturbations»; par conséquent, il achète simplement des actions considérées comme perturbatrices et innovantes. ARK le fait apparemment sans égard au prix, à la valeur, au risque, à la rentabilité ou à la concurrence.

S’il grandit et innove, il doit être bon. Droite?

Les 10 principaux noms d’ARKK incluent une ligne de meurtriers d’actions à haute performance. Vous verrez des noms comme Spotify (NYSE:ENDROIT) et Santé Teladoc (NYSE:TDOC). Les pertes cumulées sur ces entreprises frustreraient tout propriétaire de petite entreprise qui essaie de se développer. Et, pour ajouter du sel à la plaie, les petites entreprises n’ont pas le luxe de valoriser des milliards de dollars.

D’autre part, les 10 meilleurs ratios de valorisation collective suffisent à donner à tout véritable analyste commercial une crise cardiaque.

Tesla est le plus grand holding d’ARKK

Mais rien ne se compare au Tesla (NASDAQ:TSLA) histoire. Et Tesla se trouve être le n ° 1 dans ARKK aujourd’hui.

L’entreprise de véhicules électriques, qui a vendu près de 500000 voitures en 2020, avait récemment une capitalisation boursière de 713 milliards de dollars. C’est presque trois fois plus grand que Toyota (NYSE:TM) 245 milliards de dollars. Toyota, si vous ne le saviez pas, est une entreprise qui vend plus de 11 millions de voitures.

Mettons de côté le fait que la capitalisation boursière de Tesla était pour l’instant supérieure à celle de l’ensemble de l’industrie automobile. La valorisation actuelle de TSLA ignore également la concurrence, en particulier en Chine où Tesla a de grands espoirs mais doit rivaliser avec BYD (OTCMKTS:BYDDF), le leader du marché. N’oubliez pas d’ajouter Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY), BMW (OTCMKTS:BMWYY) et bien d’autres à cette liste. Et rappelez-vous qu’à un moment donné, Tesla (et tous les fabricants de véhicules électriques) se heurteront à la menace du mythe vert, où les acheteurs potentiels pourraient de plus en plus examiner les avantages environnementaux supposés de ces voitures.

Méfiez-vous de l’objectif de prix de 3000 $ pour Tesla

Ce qui nous amène à la prédiction de Cathie Wood en mars 2021 selon laquelle Tesla atteindra 3000 dollars par action, soit une capitalisation boursière de 3 billions de dollars d’ici 2025. Le modèle financier d’ARK pour TSLA a été immédiatement démystifié par de nombreux analystes comme un chiffre circulaire. Une analyse critique solide peut être trouvée ici, ici et ici.

La capitalisation boursière de cet objectif de prix est supérieure à Pomme (NASDAQ:AAPL) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) capitalisations boursières combinées. Mais les bénéfices de ces deux sociétés sont deux fois plus importants que les revenus totaux attendus de Tesla. Comment une entreprise atteint-elle ces objectifs dans une entreprise à forte intensité de capital sans lever de capital?

Malgré son statut mythique de sauveur du monde, Tesla a toujours besoin d’une infrastructure massive pour construire des articles aussi volumineux et lourds, en particulier les 10 millions de voitures nécessaires pour justifier un objectif de prix de 3000 dollars. Tesla a déjà levé près de 30 milliards de dollars ces dernières années pour financer des immobilisations corporelles (PP&E). Cela représente encore plusieurs milliards de moins que les 216 milliards de dollars cumulés de Toyota (11 millions de voitures) et 144 milliards de dollars de Volkswagen (10 millions de voitures).

Les données financières pures fournissent également une image qui donne à réfléchir. En utilisant un calcul des flux de trésorerie actualisés, un objectif de prix de 3 000 $ implique une croissance annuelle du BAIIA d’environ 75% au cours des 10 prochaines années. C’est un exploit que même Tesla n’a réalisé qu’en trois ans depuis 2009, alors qu’ils étaient beaucoup plus petits. Il ne peut évidemment pas répéter cela en raison de la loi des grands nombres.

L’investisseur légendaire et gestionnaire de fonds spéculatifs Doug Kass l’a mieux dit lorsqu’il a déclaré sur Twitter:

«Combien de fois pouvez-vous réviser votre objectif de prix déjà stupide à la hausse, sans nouvelles de quoi que ce soit? ARK est une blague – bon gré mal gré, tout comme le côté vente. Pas des analystes, juste une machine marketing. Tout le flak récemment sur les vendeurs à découvert, et les gens continuent de s’en tirer avec ces ordures? Où les médias financiers les appellent-ils? NOUVELLE RÈGLE – Aucune révision de prix. Plus ces actions baissent, plus ces gars révisent leur objectif à la hausse. »

Tesla représente 10,4% d’ARKK, ce qui fait que cet objectif de prix scandaleux de 3000 dollars de Tesla ressemble beaucoup à un système de pompage et de vidage. En fait, cela rappelle beaucoup l’incident de The Radio Pool dans les années 1920. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la SEC a été créée.

Il n’y a pas d’analyste de vente, de gestionnaire de portefeuille ou d’analyste d’actions raisonnable qui puisse créer une raison réaliste et honnête de posséder ou de recommander Tesla à ces niveaux, encore moins de promouvoir un objectif de prix de 3000 $. Dans mon esprit, il est impardonnable pour tout professionnel de l’investissement de recommander à un client ou à une institution d’acheter Tesla pour le moment.

Cependant, aussi frustrant que tout cela puisse être, il semble que la marée hyperbolique haussière se tourne lentement vers l’arithmétique et l’honnêteté. Par exemple, Craig Irwin, analyste chez Roth Capital, a déclaré le 6 avril que la société valait 150 dollars.

L’avenir d’Ark Investment Management

Lorsque tous les ETF et fonds communs de placement ARK s’effondrent fabuleusement dans le prochain marché baissier, quelqu’un devrait être tenu responsable. Les dommages que Ark Investment Management et les types d’actions qu’ils détiennent et promeuvent infligeront aux 401-k et aux comptes de placement privés vont probablement éclipser les dégâts causés à la fin de la bulle Dot.com ou du krach de 2008 (qui a coûté 8 billions de dollars aux investisseurs) . La valeur totale du marché boursier américain est actuellement d’environ 50 billions de dollars et le prélèvement moyen sur le marché baissier est d’environ 35%. Cependant, les valeurs de croissance excessivement gonflées et surexcitées diminuent souvent plus du double de ce montant.

Lorsque des gestionnaires d’investissement expérimentés disposant de 50 milliards de dollars investissent comme des day traders assis dans leur chambre en pyjama, les choses ne se terminent généralement pas bien.

Le jour viendra où ARK Investment Management sera mentionné dans toutes les études de recherche pour ce qui a mal tourné sur les marchés financiers américains en 2020 et 2021. Je pense également qu’ARK rejoindra les noms infâmes associés aux scandales d’investissement dans l’histoire. Il rejoindra également les livres d’histoire dans le même chapitre qui traite de la bulle de la mer du Sud, de Tulipmania et de la bulle Dot.com.

Paroles de sagesse

Un conseil en ce qui concerne l’ETF ARKK. Tout le monde pense sortir des actions de type ARKK lorsque les choses tournent au vinaigre, en particulier avec des transactions de micro-secondes et des transactions sans commission. Et oui, vous pouvez sortir. Mais personne ne pose la question importante – à quel prix?

Au cours de la déroute technologique du 11 mai, 53 des 59 avoirs du fonds ont diminué, certains de manière substantielle. À ce jour, le FNB ARKK est maintenant en baisse de plus de 18% depuis le début de l’année.

Depuis la montée en puissance du logement en 2008, les Américains n’ont pas semblé aussi déterminés à jouer leur argent durement gagné. Il est important de regarder votre moi intérieur et de reconnaître tout biais comportemental qui pourrait endommager votre portefeuille de placements.

Comme le dit le proverbe, si vous ne savez pas qui vous êtes en tant que personne, le marché boursier est un endroit très coûteux à découvrir.

Si vous pensez avoir une dépendance au jeu, veuillez consulter la ligne d’assistance nationale sur le jeu problématique.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Kerr, CFA, est un gestionnaire de placements et rédacteur d’affaires expérimenté qui travaille dans le secteur des placements et des valeurs mobilières depuis 1994.